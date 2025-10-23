ترامب يفجر مفاجأة بشأن الإفراج عن مروان البرغوثي

روى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثته مع نظيره الفلسطيني محمود عباس على هامش قمة شرم الشيخ حول غزة التي عُقدت في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب رأيه في الإفراج عن مروان البرغوثي المسجون منذ أكثر من عقدين في سجون الاحتلال.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان ينبغي لإسرائيل إطلاق سراح البرغوثي، قال ترامب: "لقد واجهت هذا السؤال حرفيًا قبل حوالي 15 دقيقة من اتصالك... لذلك سأتخذ القرار".

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية: "إن عباس رجل مختلف تمامًا في شخصيته عما هو عليه في العلن"، مضيفًا أن أبو مازن "يحظى باحترام الفلسطينيين كحكيم".

كما ورد أنه هنأ الرئيس الأمريكي على جهوده لإنهاء حرب غزة.

وقال ترامب: "لقد مررت بسبعة رؤساء... لقد فعلت أشياءً لم يكن ليفعلها أي رئيس آخر"، مضيفًا أن عباس أشاد بأفعاله في المنطقة، قائلاً له: "ما فعلته ليس ممكنًا حتى. لا أصدق أنك فعلته، لكنني أهنئك".

وعلى الرغم من إشادة ترامب بعباس، إلا أنه قال إنه ليس الشخص المناسب لقيادة غزة بعد الحرب، مضيفًا أن الفلسطينيين يفتقرون إلى قائد حالي.

وأضاف ترامب أنه لطالما كنتُ على وفاق معه لطالما وجدتُه عقلانيًا، لكنه على الأرجح ليس الشخص المناسب.

وأوضح أن الفلسطينيين ليس لديهم قائد في الوقت الحالي، على الأقل قائدٌ واضح، وهم لا يرغبون في ذلك حقًا، لأن جميع هؤلاء القادة قُتلوا رميًا بالرصاص. إنها ليست وظيفةً رائجةً."

وأضاف ترامب أن عباس "يرغب" في المشاركة في حكم غزة بعد الحرب، لكنه قال إن أي قرار بشأن القيادة المستقبلية للقطاع سيُتخذ لاحقًا.

وقال ترامب: "سيكون من المبكر بعض الشيء إبداء رأي، لكن في مرحلةٍ ما، سيكون لي رأي. أعلم أنه يرغب في المشاركة."

كما تناول الرئيس قضية الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، الذي يُنظر إليه كرئيسٍ مُحتمل في المستقبل.

البرغوثي، المسجون لدى إسرائيل منذ عام 2002 لدوره في هجماتٍ خلال الانتفاضة الثانية، لا يزال رمزًا للمقاومة لدى العديد من الفلسطينيين.

