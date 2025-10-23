الداخلية السورية: ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال عدد من الشخصيات

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية العميد عبد العزيز الأحمد، أن قوات الأمن تمكنت من القبض على خلية إرهابية كانت تعتزم تنفيذ عمليات اغتيال لعدد من الناشطين الإعلاميين والشخصيات البارزة.

وأوضح "الأحمد" أن "الوحدات الأمنية تمكنت ، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من تنفيذ عملية محكمة بعد رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال ناشطين إعلاميين وشخصيات بارزة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

وأضاف قائد الأمن الداخلي في اللاذقية أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو رامي مخلوف في دعم وتمويل الخلية إلى جانب جهات خارجية تسعى لبث الفوضى، فيما تتواصل التحقيقات تمهيداً لإحالة أفرادها إلى إدارة مكافحة الإرهاب، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية السورية، توقيف اللواء السابق أكرم سلوم العبد الله بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة في سجن صيدنايا، من بينها الإشراف على ما يعرف بـ"غرف الملح".

وقالت الداخلية السورية في بيان لها إن أن عملية التوقيف نفذها فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد مستمر للعبدالله، ما أسفر عن القبض عليه بشكل محكم وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت الداخلية السورية أن العبدالله شغل عدة مناصب في عهد النظام السابق، كان أبرزها قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم كان مسؤولا مباشرا عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري خلال فترة قيادته للشرطة العسكرية.