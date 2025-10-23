قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية للتوافق حول المرحلة الثانية من خطة ترامب
أخبار العالم

أبو الغيط: قرار الكنيست بشأن الضفة الغربية يشجع اليمين المتطرف على فرض واقع جديد

أبو الغيط:
أبو الغيط:
قسم الخارجي

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، التصويت الذي جرى في الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ودعا أبو الغيط، المجتمع الدولي، والدول الموقعة على إعلان نيويورك حول تنفيذ حل الدولتين بالتصدي الحاسم لهذه التوجهات الإسرائيلية المتطرفة.

وأكد المتحدث باسم جامعة الدول العربية أن أبو الغيط، قال إن الصمت إزاء هذه التحركات الإسرائيلية سوف يشجع اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان على المضي قدما في مخططهم بخلق واقع جديد على الأرض عبر ضم الأراضي الفلسطينية.

ولفت المتحدث الرسمي الى أن إقرار قانونين بالأمس حول الضم بالقراءة التمهيدية يمثل بالون اختبار لمدى صلابة المجتمع الدولي في الوقوف بحزم ضد مخططات اليمين المتطرف، مشددا على ضرورة تفعيل سياسات العقوبات والمقاطعة الاقتصادية ضد كافة الفعاليات الاستيطانية في اسرائيل حتى تصل رسالة موحدة بأن الضم مرفوض عالميا، ولن يمر.

