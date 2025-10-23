أبو الغيط: قرار الكنيست بشأن الضفة الغربية يشجع اليمين المتطرف على فرض واقع جديد

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، التصويت الذي جرى في الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ودعا أبو الغيط، المجتمع الدولي، والدول الموقعة على إعلان نيويورك حول تنفيذ حل الدولتين بالتصدي الحاسم لهذه التوجهات الإسرائيلية المتطرفة.

وأكد المتحدث باسم جامعة الدول العربية أن أبو الغيط، قال إن الصمت إزاء هذه التحركات الإسرائيلية سوف يشجع اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان على المضي قدما في مخططهم بخلق واقع جديد على الأرض عبر ضم الأراضي الفلسطينية.

ولفت المتحدث الرسمي الى أن إقرار قانونين بالأمس حول الضم بالقراءة التمهيدية يمثل بالون اختبار لمدى صلابة المجتمع الدولي في الوقوف بحزم ضد مخططات اليمين المتطرف، مشددا على ضرورة تفعيل سياسات العقوبات والمقاطعة الاقتصادية ضد كافة الفعاليات الاستيطانية في اسرائيل حتى تصل رسالة موحدة بأن الضم مرفوض عالميا، ولن يمر.