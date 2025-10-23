قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب جزر سليمان بالمحيط الهادئ

محمود نوفل

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب جزر سليمان بالمحيط الهادئ اليوم الخميس.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 83 كيلومترًا غرب منطقة كيراكيرا، وعلى عمق 59.8 كيلومترًا.

فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أعلنت في وقت سابق أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب الأربعاء قبالة سواحل مدينة "كوشيرو" بمحافظة "هوكايدو"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال.

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
