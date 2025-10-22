زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزيرة رودس ولا أنباء عن أضرار

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر اليوم "الأربعاء" جزيرة رودس الشرقية اليونانية شرق بحر إيجة، ولم ترد أنباء فورية عن إصابات أو أضرار.

وبحسب صحيفة "كاثميريني" اليونانية، أفاد معهد الجيوديناميكي التابع للمرصد الوطني في أثينا بأن الزلزال وقع في الساعة 5:45 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 35 كيلومترا شمال شرق عاصمة الجزيرة، وعلى عمق 30.7 كيلومتر.

من جانبه، صرح خبير الزلازل إفثيميس ليكاس، بأن الزلزال الذي وقع في منطقة ذات نشاط زلزالي متكرر.. لا يدعو للقلق".

جدير بالذكر أن اليونان تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطا زلزاليا، إلا أن الأضرار الجسيمة أو الخسائر البشرية الناجمة عن الزلازل نادرة.