تراجع عدد شاحنات المساعدات إلى غزة.. ومعبر رفح شاهد على جرائم الاحتلال

أكد الإعلامي همام مجاهد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، أن اليوم يُعد من الأيام القليلة التي شهدت انخفاضًا في أعداد الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة، حيث توجهت 222 شاحنة فقط إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، وهي أقل بكثير من الأعداد المتفق عليها ضمن بنود اتفاق شرم الشيخ.

متوسط عدد الشاحنات

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عددًا من هذه الشاحنات لم تتمكن من تفريغ حمولتها وعادت أدراجها، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل فعليًا إلى غزة يوميًا لا يتجاوز 100 شاحنة، رغم الاتفاق الذي نص على إدخال 400 شاحنة يوميًا، ترتفع تدريجيًا إلى نحو 600.

وأشار مجاهد إلى أن أقل من 20 شاحنة وقود، بما فيها شاحنات غاز الطهي، دخلت إلى قطاع غزة اليوم، وهو رقم ضئيل لا يتناسب مع حجم الاحتياج داخل القطاع.

وعن الوضع في معبر رفح، قال مجاهد إن المعبر لا يزال مفتوحًا من الجانب المصري، بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقه من الناحية الأخرى، متوقعًا أن يؤدي الضغط الأمريكي المتزايد، مع وصول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي ديفانس وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، إلى استجابة محتملة من الجانب الإسرائيلي لفتح المعبر، خاصة لعبور المصابين وعودة العالقين.

إعادة فتح معبر رفح

وأضاف أن الحكومة المصرية أعلنت جاهزيتها الكاملة لإعادة فتح المعبر في أي وقت، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة خلال أقل من ساعة من وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدنماركي إلى معبر رفح، لتفقد الأوضاع والاطلاع على المراكز اللوجستية الخاصة بتجميع وتخزين المساعدات.