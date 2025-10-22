بأعلام مصر والأغاني الوطنية.. تعليم الإسكندرية تحي ذكرى انتصارات أكتوبر

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية اليوم الأربعاء حفل احياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد على مسرح مدرسة فيكتوريا كولدج بإدارة منتزه أول التعليمية.

جاء ذلك بحضور عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأمجد عاطف مدير عام إدارة المنتزه اول التعليمية وعزة حسن وكيل الإدارة وكامل بدر رئيس مجلس امناء الادارة ولفيف من قيادات التربيةوالتعليم.

بدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام والوطني وفقرات موسيقية واستعراضية لطلبة إدارة المنتزه أول وفقرات غنائية وأغانى وطنية لمصر وعرض لرياض الأطفال بعنوان بنعيش عبور تاني واختُتِمت المراسم بتكريم الرموز القيادية والتعليمية بمديرية التربية والتعليم.

وقدّم أبوزيد فى كلمته التهنئة لجميع الشعب المصرى والقيادات الباسلة وأشاد بدور قواتنا المسلحة وأن اى كلام لا يوفي ولا يشرح معنى نصر أكتوبر العظيم فى الذكرى ال 52 ليوم النصر العظيم نصر العزة والكرامة فهو عيد لجميع المصريين مؤكدًا أن المعلم صاحب أسمى رسالة وهو صانع أجيال الأمة فهو يبني العقول ويشكل الثقافات وواجبه إثراء الطالب بمعنى كلمه مصر معنى الوطن حتى نبنى رجالا يدافعون ويعرفون معنى كلمة وطن.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.