العدل الدولية تقضي بإلزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين
سياسات ترامب ضد طاقة الرياح البحرية تضرب صناعة بناء السفن والموانئ الأمريكية
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل فارقًا ماليًا كبيرًا في أسعار المواد البترولية رغم الزيادة الأخيرة، موضحًا أن تكلفة إنتاج لتر السولار على الدولة تبلغ نحو 20 جنيهًا، بينما يتم بيعه للمواطنين بسعر 17.5 جنيه فقط.

وأوضح مدبولي أن قرار رفع أسعار المحروقات دفعة واحدة جاء بناءً على توصية من خبراء الاقتصاد داخل الغرف المغلقة، باعتباره الخيار الأفضل للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتسريع وتيرة التعافي، بدلًا من الزيادات المتكررة. 

وأكد أن الحكومة مهدت لهذا القرار منذ عام كامل بشفافية تامة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى أن البعض تساءل عن رفع الأسعار رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، مؤكدًا أن مصر بدأت إصلاح منظومة الأسعار منذ سنوات، وأنه خلال جائحة كورونا لم يتم المساس بأسعار الوقود رغم التكلفة العالية حينها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الزيادة الأخيرة ستتبعها فترة استقرار لأسعار الوقود لمدة عام كامل، ما من شأنه الحد من ارتفاع معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة للبنك المركزي للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع خلال عام 2026.

وأكد أن الحكومة قالت منذ 6 أشهر مضت إن الزيادة الجديدة ستكون في أكتوبر وقد حدتث الزيادة في الموعد الذي تم تحديده.

ولفت إلى أن الأسبوع السابق لقرار تحريك الأسعار، توقع الكثير الزيادة وكان هناك هجوم على محطات البنزين، فالجميع كان على علم بالتحريك الجديد.

وأوضح أنه يتابع كل ما يثار، وأن البعض كان يقول إن أسعار الوقود في العالم انخفضت، لكن سعر الوقود في مصر مرتبط بسعر خام برنت، وأن مصر قادمة من بعيد بشأن تسعيرة المواد البترولية.

وأشار إلى أن مصر تحملت الكثير من الأعباء منذ فترة فيروس كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الهيئة العامة للبترول تتحمل أعباء كبيرة مالية، وأن قرار التحريك كان لاستكمال الهيئة عملها.

