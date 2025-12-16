مصر ونيجيريا.. ناقد رياضي يوضح فكر حسام حسن خلال مباراة اليوم

أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، أن المنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام حسن، لديهم مباراة مهمة اليوم أمام منتخب نيجيريا، موضحًا أن هذه المباراة ستكون بروفة أخيرة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ في 21 من الشهر الحالي.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الكابتن حسام حسن سيقوم بتجربة بعض اللاعبين، وبعض الخطط التي ستكون قبل مشاركة المنتخب بأمم أفريقيا.

ولفت إلى أن معظم اللاعبين اليوم سيكون لهم دور في المشاركة، وأن المنتخب سيقوم بالتركيز على خط الدفاع، وذلك بعد انضمام أكثر من لاعب جديد للمنتخب، ومشاركة لأول مرة.

محمد صلاح سيصل خلال ساعات

وأشار إلى أن محمد صلاح سيصل خلال ساعات، من أجل الانضمام للمنتخب، وأن لاعب النادي الأهلي إمام عاشور كان لديه رغبة كبيرة في الانضام للمنتخب، وأنه الآن موجود في المنتخب، وسيكون له دور كبير في المباريات.

وأوضح أن إمام عاشور يدخل في المباريات بشكل سريع، وأن لاعب مثل إمام في خط الدفاع سيكون له دور كبير في المباريات المقبلة وبطولة كأس أمم أفريقيا.