قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر ونيجيريا.. ناقد رياضي يوضح فكر حسام حسن خلال مباراة اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر
البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، أن المنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام حسن، لديهم مباراة مهمة اليوم أمام منتخب نيجيريا، موضحًا أن هذه المباراة ستكون بروفة أخيرة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ في 21 من الشهر الحالي.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الكابتن حسام حسن سيقوم بتجربة بعض اللاعبين، وبعض الخطط التي ستكون قبل مشاركة المنتخب بأمم أفريقيا.

ولفت إلى أن معظم اللاعبين اليوم سيكون لهم دور في المشاركة، وأن المنتخب سيقوم بالتركيز على خط الدفاع، وذلك بعد انضمام أكثر من لاعب جديد للمنتخب، ومشاركة لأول مرة.

 

محمد صلاح سيصل خلال ساعات

وأشار إلى أن محمد صلاح سيصل خلال ساعات، من أجل الانضمام للمنتخب، وأن لاعب النادي الأهلي إمام عاشور كان لديه رغبة كبيرة في الانضام للمنتخب، وأنه الآن موجود في المنتخب، وسيكون له دور كبير في المباريات.

وأوضح أن إمام عاشور يدخل في المباريات بشكل سريع، وأن لاعب مثل إمام في خط الدفاع سيكون له دور كبير في المباريات المقبلة وبطولة كأس أمم أفريقيا.

إمام عاشور المباريات أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

أرشيفية

زيلينسكي: روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية وتفرض قيودًا تمس تحالفاتنا

منفذي هجوم سيدني

رحلة إلى الفلبين.. مفاجأة جديدة حول تاريخ منفذي هجوم سيدني

جانب من اللقاء

استشاري: الوقاية والدعم النفسي خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من التحرش

بالصور

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب غداً

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد