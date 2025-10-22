قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوضية الأوروبية: مصر تصدر لأوروبا 3 أضعاف ما تصدره أمريكا والصين والهند
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دور مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة في العديد من القطاعات، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ ما تبقي من مشروعات في إطار المرحلة الأولى، والاسراع في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية التي تستهدف إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحاً أن عدد القري التي تم الانتهاء من مختلف المشروعات بها وصل إلى 610 قرى من القري المستهدفة في إطار المرحلة الأولى "1477 قرية"، فيما بلغ عدد القري التي يتراوح معدلات تنفيذ المشروعات بها ما بين 80 إلى 95 %  745 قرية، و108 قرى تتراوح معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها ما بين  60% إلى 80%.

الانتهاء من مشروعات 63 قرية

وأضاف المهندس أحمد عبد العظيم أن الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى 20 أكتوبر الحالي شهدت الانتهاء من مشروعات 63 قرية من القري المستهدفة، كما تم خلال نفس الفترة الانتهاء من 677 مشروعا، واستلام 1427 مشروعا في العديد من القطاعات.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم إلى أنه تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بوحدات الإسعاف، وكذا كباري الري، والمجمعات الحكومية في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفاً أن المشروعات الخاصة بالمدارس، ومياه الشرب، والعمارات السكنية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب والرياضة، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وما يتعلق بتبطين الترع، تسجل نسب تنفيذ متقدمة، وأنه سيتم الانتهاء منها في الوقت القريب جداً، وذلك بالنظر لمعدلات تنفيذها المتقدمة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه جار استكمال أعمال المشروعات الخاصة بشبكات الانحدار، ومحطات الصرف والمعالجة، وخطوط الطرد، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والوحدات الصحية، والمستشفيات، وأنه من المخطط وفقاً للبرنامج الزمني الانتهاء من مختلف هذه الأعمال خلال الفترة القليلة القادمة.

مدبولي مشروعات حياة كريمة العاصمة الإدارية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

ترشيحاتنا

اموال

عايزين نحدث البيانات.. حبس شخصين نصبا على عملاء البنوك

قضايا الدولة

قضايا الدولة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج "كن سفيرا"

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

الداخلية العرب: حجم التحديات المرتبطة بإنتشار المخدرات يفرض علينا حتمية تضافر الجهود

بالصور

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

شيري
شيري
شيري

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

فيديو

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد