مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا

لقي عاملان مصرعهما إثر سقوط مصعد كهربائي بهما داخل شركة للمعدات والالات الزراعية بقرية شبرا النملة التابعه لمركز طنطا بمحافظة الغربية.



تلقي مدير امن الغربية اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بسقوط اسانسير داخل شركه للمعدات والالات الزراعية بنطاق قرية شبرا النملة التابعه لمركز طنطا ما ادي الي وفاة شخص يدعي فتحى ع ص واصابة آخر ويدعي محمد ا ع ال باصابات خطيرة وتم نقله للمستشفي لمحاولة اسعافه.



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص واصابة اخر توفي فور وصوله للمستشفي بعد ان سقط بهم مصعد كهربائي داخل الشركه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعه واخطار النيابة العامة للتحقيق.