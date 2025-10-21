عمرها 9 سنوات.. القصة الكاملة لاعتداء عجوز على صغيرة بالمحلة والنيابة تأمر بحبسه لأخذ أقوال الضحية

شهدت قرية ميت السراج التابعة لمركز شرطة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ الاعتداء علي طفلة صغيرة واستدراجها علي يد عجوز والاعتداء جنسيا كرها عنها الأمر الذي أثار حفيظة أهل القرية ودفعهم للمطالبة بالقصاص عبر صفحات فس بوك .

تفاصيل الواقعة

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بسرعه فتح باب التحقيق مع عجوز مسن متهم بالاعتداء جنسيا على طفلة في نهاية العقد الأول من عمرها جنسيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

قرار عاجل من جهات التحقيق



كما وجهت النيابة العامة بعرض طفلة علي الطب الشرعي واخذ أقوالها وعرضها علي جهات التحقيق وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وأخذ أقوال شهود عيان وأسرة المجني عليها.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "م.و" 9 سنوات ضد المدعو "ا.م"56 سنة عامل مقيم بقرية ميت السراج بالتعدي عليها جنسيا واستدراجها إلي مكان مجهول وتنفيذ مخططه.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان المركز .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.