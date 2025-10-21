قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بطنطا لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، بجولة ليلية مفاجئة بمدينة طنطا، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع وميادين حي أول، مؤكدًا أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل ميدانيًا، والتأكد من انتظام حملات النظافة وتحسين الصورة البصرية للعاصمة بالشكل الذي يليق بمكانتها كعروس الدلتا،جاء ذلك بحضور اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ،واحمد حسين رئيس حي اول طنطا ، ومحمد ابو سليم رئيس حي ثان طنطا .

 

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته سيرًا على الأقدام، تفقد المحافظ عددًا من الشوارع التجارية والرئيسية لمتابعة جهود رفع الإشغالات من الأرصفة، وإزالة أية مظاهر عشوائية أو تعديات على الطريق العام، موجّهًا بتكثيف الحملات اليومية واستمرار العمل الميداني على مدار اليوم لتحقيق الانضباط واستدامة النظافة في مختلف المناطق.

كما تفقد اللواء الجندي أعمال الإنارة والتجميل في الشوارع الحيوية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وموجهًا بتعزيز أعمال التشجير والتنسيق الحضري في الميادين الحيوية بما يعكس وجه طنطا المشرق.

وخلال جولته، حرص محافظ الغربية على التفاعل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المواطن هو محور العمل التنفيذي، وأن المحافظة تعمل على تلبية احتياجاته أولًا بأول. وأضاف أن التواجد الميداني المستمر هو السبيل الحقيقي لمتابعة الأداء وتقييم الجهود وتحقيق رضا المواطن.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن مدينة طنطا تشهد خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن العمل الجماعي والانضباط الميداني هما أساس الحفاظ على المظهر اللائق لعاصمة الغربية.

اخبار محافظة الغربية جولة ميدانية مسائيه اشغالات شوارع وميادين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة فى الخارجة ومناشدة للمرشحين بالالتزام بالقانون

متهمين

حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

أعمال الرصف

محافظ القليوبية: شارع "بهتيم اسكو" بشبرا الخيمة شريان حيوي ومحور مروري جديد

بالصور

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

هوندا
هوندا
هوندا

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

شبك السيارة
شبك السيارة
شبك السيارة

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد