وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
خطة سياحية جديدة تربط مطار سفنكس بسقارة لتحويل الجيزة إلى وجهة عالمية
الرئيس السيسي يكشف حقيقة دعم الوقود.. نصرفه بالسلف ونسدده بفوائد| تفاصيل
محافظات

تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بالكيلو 21 غربي الإسكندرية لتيسير حركة المرور

أحمد بسيوني

قامت الهيئة العامة لنقل الركاب، بالدفع بعدد ٦ أتوبيسات نقل عام فئة ٥.٥ جنيه للعمل على خط موقف الكيلو ٢١ حتى الورديان، وفئة ٧ جنيه للعمل من الكيلو ٢١ وحتى محطة مصر والمنشية، وذلك للتخفيف على المواطنين والطلاب خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، مع متابعة انتظام العمل وضمان التزام السائقين بخط السير المحدد.

وأكد محافظ الإسكندرية ، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النقل العام باعتباره أحد الركائز الأساسية في الحياة اليومية للمواطنين، مشيراً إلى أهمية التوسع في خطوط النقل العام داخل مختلف أحياء الإسكندرية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الاعتماد على وسائل النقل العشوائية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد شعبان رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن تشغيل الأتوبيسات الجديدة يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير خدماتها وزيادة عدد المركبات العاملة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وأضاف أن قطاع العجمي يضم حالياً ١٧ خط بمتوسط ٦٥ أتوبيس يعمل على مدار اليوم على مختلف الخطوط، وتشمل الأتوبيسات العادية والمكيفة والكهربائية، بما يتيح تنوعاً في أنماط الخدمة لتلبية احتياجات جميع فئات المواطنين.

يأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على توفير وسائل نقل جماعي مريحة وآمنة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

الاسكندرية نقل الركات 6 أتوبيسات موقف الكيلو 21 الورديان

