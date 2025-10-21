إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وقع صباح اليوم "الثلاثاء"، بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

انقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي جنوب نقطة تأمين الطرق بمركز القوصية بالطريق الصحراوي الغربي ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من " أمل عبد الرحيم" 38 عاما، باشتباه كسر في العمود الفقري، و " مجدي علي محمد "، 39 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و " عبد الهادي حسن محمد" ، 45 عاما ، مصاب بكسر مفتوح في الفخذ الأيسر، و " مصطفى محمود عبد الرحمن" 35 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.