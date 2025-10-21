إصابة شخصين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط- أبنوب

أصيب شخصان في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط/ أبنوب أمام مدخل قرية بني زيد.

إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبنوب

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص ناحية مدخل قرية بني زيد ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ميكروباص.



أسفر الحادث عن إصابة شخصين وجرى نقلهما إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.