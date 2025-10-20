محافظ الغربية: سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق

أكد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، حيث نفذت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمخابز، برئاسة اللواء محمد عناني وبالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الصحة، حملة تفتيشية موسعة اليوم /الإثنين/ بقرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة، عقب تلقي شكاوى من المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بشأن بعض المخابز بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 11 مخالفة تموينية وصحية.



وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بقوتهم اليومي، مؤكدًا أن الحملات المفاجئة ستتواصل بشكل مكثف في جميع مراكز ومدن المحافظة لضمان الالتزام بالمعايير التموينية والصحية.



ودعا المواطنين إلى مواصلة تفاعلهم الإيجابي عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين نهج عمل مستمر لضمان رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.



من ناحية أخرى، تلقى اللواء أشرف الجندي تقريرًا مفصلًا عن أنشطة مبادرة "تمكين" التي تنفذها مؤسسة صناع الخير، تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، وبدعم من بنك مصر، بهدف تمكين الأسر الأكثر احتياجًا عبر الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم خدمات الكشف الطبي ودورات مكثفة في الشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال.



وأوضح المحافظ أن المبادرة وصلت إلى 15 قرية بمراكز المحلة وكفر الزيات وقطور، ويجري الاستعداد لتغطية 5 قرى جديدة بمركز بسيون، بما يمثل امتدادًا لجهود التنمية والتمكين الاقتصادي بالمحافظة، مشيرًا إلى استفادة نحو 30 ألف مواطن حتى الآن.



وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود مؤسسة صناع الخير، موجهًا شكره للدكتور مصطفى زمزم، على قيادة المبادرة وتوسيع نطاقها، مؤكدًا أن المبادرة تجسد روح التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي لتحقيق حياة أفضل للأسر الأكثر احتياجًا.



واختتم اللواء الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ستظل في طليعة المحافظات الداعمة للمشروعات الوطنية، وأن المواطن يظل دائمًا محور الاهتمام، مشيدًا بدور مؤسسة صناع الخير وكل شركاء المبادرة في بناء مجتمع منتج ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.