محافظ الغربية يقر تعريفة التاكسي والتوكتوك بدائرة المحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لمجلس إدارة مشروع المواقف، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، والدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف، المرور ، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والحسابات، وذلك لمناقشة آليات ضبط منظومة النقل ومتابعة تنفيذ التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي على مستوى المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، أقرت اللجنة تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة (التاكسي) لتصبح 14 جنيهًا عند بداية تشغيل العداد، و3 جنيهات عن كل كيلومتر، فيما تم تحديد تعريفة مركبات التوكتوك بـ10 جنيهات بدائرة المحافظة، وذلك استجابة للمطالب التي تلقتها المحافظة من المواطنين خلال الأيام الماضية لضمان العدالة في الأسعار ومنع أي مغالاة.

تعريفة الأجرة 

وأكد محافظ الغربية أن التعريفة الجديدة تراعي البعد الاجتماعي وتستهدف حماية المواطن من أي استغلال، مشددًا على أن الدولة لا تسمح بأي تجاوز في حق المواطن، وأن أجهزة المحافظة في حالة متابعة دائمة لتحقيق التوازن بين مصالح الركاب والسائقين واستقرار الخدمة.

وشدد “الجندي” على أن المحافظة، بالتنسيق مع إدارة المرور، بدأت تنفيذ حملات مكبرة في مختلف المراكز والمدن لضبط المخالفين والمتلاعبين في الأسعار، مع تطبيق الغرامات الفورية على السائقين غير الملتزمين، مؤكدًا أن القانون سيُطبق بكل حسم .

كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن وإدارة المواقف بضرورة تعليق بنرات ولوحات واضحة داخل جميع المواقف تتضمن خطوط السير والتعريفة الرسمية، إلى جانب إلزام سائقي التاكسي والتوكتوك بوضع استيكرات معتمدة توضح الأسعار المعتمدة .

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره لوعي مواطني الغربية وتعاونهم الإيجابي خلال الأيام الماضية في الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوز أو استغلال، وقال :نحن نعمل لخدمة المواطن، ولن نسمح أن يتحمل أي عبء إضافي.. وأدعو الجميع لعدم الصمت أمام أي مخالفة لأننا في صفكم ودائمًا في ظهركم.

تعليمات صارمه 

واختتم المحافظ بتأكيده أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع على مدار الساعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام حركة السير داخل المواقف، بالتنسيق مع المرور والتموين والوحدات المحلية، لضمان الاستقرار الكامل لمنظومة النقل بالمحافظة.

📞 قنوات تلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيق التعريفة:
■ مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر واتس آب:
(01550502836 – 01550502837 – 01550502834)
■ غرفة عمليات المرور: 0403454599
■ غرفة عمليات المحافظة: 0403341233
■ إدارة المواقف: 01006966983

