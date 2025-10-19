قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الندوة التثقيفية.. برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحمل رسائل أمل وتفاؤل بمستقبل مصر
ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة
الرئيس السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية 42 لنصر أكتوبر
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
محافظات

صحة الغربية: تقديم 108 آلاف جلسة علاجية لما يزيد على 57 ألف مريض

صحة الغربية : تقديم أكثر من 108 آلاف جلسة علاجية لما يزيد على 57 ألف مريض منذ بداية العام الحالي
صحة الغربية : تقديم أكثر من 108 آلاف جلسة علاجية لما يزيد على 57 ألف مريض منذ بداية العام الحالي
أ ش أ

 أعلن الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية ، عن تقديم أكثر من 108 آلاف جلسة علاجية لما يزيد على 57 ألف مريض منذ بداية العام الحالي 2025 ، مشيرا الى أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدا على أهمية تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني المحافظة، خاصة في قرى ومراكز المحافظة.


وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية ، في تصريح اليوم ، أنه فيما يتعلق بالتوسع الكمي والنوعي فإن الخدمات تُقدّم عبر شبكة مكونة من 52 قسمًا للعلاج الطبيعي، منتشرة عبر 38 وحدة للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى 14 قسمًا داخل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ما يُشكل شبكة أمان صحي تغطي كافة أنحاء المحافظة.


وأضاف أن مديرية الصحة حصلت على 13 جهازًا طبيًا متطورًا من وزارة الصحة، تم توزيعها على مستشفيات المحافظة لتعزيز قدراتها التشخيصية والعلاجية، حيث استفادت منها مستشفيات المحلة العام (5 أجهزة)، وزفتى العام (5 أجهزة)، وكفر الزيات العام (3 أجهزة)، وتشمل أجهزة التصريف الليمفاوي، وشد الفقرات، والليزر، والموجات فوق الصوتية، والتيارات العلاجية.


وأشار إلى أنه تم افتتاح 3 أقسام علاج طبيعي جديدة بمستشفيات طنطا العام الجديد، وحميات المحلة، ومركز صحة أسرة محلة مرحوم، لتضاف إلي قائمة الأقسام التي تقدم خدمات علاجية متخصصة ذات جودة عالية للمواطنين بالمحافظة.


وفيما يتعلق باستثمار في العنصر البشري، أشاد وكيل الوزارة بالدور المحوري لإدارة العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعزى إلى استثمار المديرية في الكوادر البشرية عبر برامج التدريب المستمر، حيث تم عقد 42 فعالية تدريبية ما بين دورات وورش عمل ومحاضرات خلال العام الحالي، لرفع كفاءة الأطقم الطبية، وهو ما ينعكس إيجابيًا مباشرة على جودة الخدمة المقدمة وحصول المريض على رعاية مثلى.


وبشأن الخدمات الشاملة لكافة المرضى، أوضحت مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية الدكتورة إيمان قنصوه، أن الخدمة لا تقتصر على العيادات الخارجية فقط، بل امتدت لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا داخل أجنحة المستشفيات، حيث تم تقديم 8,567 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي، 2,156 جلسة لمرضى الأقسام الداخلية، 1,235 جلسة لمرضى العناية المتوسطة والمركزة.

الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية جلسة علاجية خدمة طبية علاج الطبيعي

