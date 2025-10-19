صحة الغربية: تقديم 108 آلاف جلسة علاجية لما يزيد على 57 ألف مريض

أعلن الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية ، عن تقديم أكثر من 108 آلاف جلسة علاجية لما يزيد على 57 ألف مريض منذ بداية العام الحالي 2025 ، مشيرا الى أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدا على أهمية تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني المحافظة، خاصة في قرى ومراكز المحافظة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية ، في تصريح اليوم ، أنه فيما يتعلق بالتوسع الكمي والنوعي فإن الخدمات تُقدّم عبر شبكة مكونة من 52 قسمًا للعلاج الطبيعي، منتشرة عبر 38 وحدة للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى 14 قسمًا داخل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ما يُشكل شبكة أمان صحي تغطي كافة أنحاء المحافظة.



وأضاف أن مديرية الصحة حصلت على 13 جهازًا طبيًا متطورًا من وزارة الصحة، تم توزيعها على مستشفيات المحافظة لتعزيز قدراتها التشخيصية والعلاجية، حيث استفادت منها مستشفيات المحلة العام (5 أجهزة)، وزفتى العام (5 أجهزة)، وكفر الزيات العام (3 أجهزة)، وتشمل أجهزة التصريف الليمفاوي، وشد الفقرات، والليزر، والموجات فوق الصوتية، والتيارات العلاجية.



وأشار إلى أنه تم افتتاح 3 أقسام علاج طبيعي جديدة بمستشفيات طنطا العام الجديد، وحميات المحلة، ومركز صحة أسرة محلة مرحوم، لتضاف إلي قائمة الأقسام التي تقدم خدمات علاجية متخصصة ذات جودة عالية للمواطنين بالمحافظة.



وفيما يتعلق باستثمار في العنصر البشري، أشاد وكيل الوزارة بالدور المحوري لإدارة العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعزى إلى استثمار المديرية في الكوادر البشرية عبر برامج التدريب المستمر، حيث تم عقد 42 فعالية تدريبية ما بين دورات وورش عمل ومحاضرات خلال العام الحالي، لرفع كفاءة الأطقم الطبية، وهو ما ينعكس إيجابيًا مباشرة على جودة الخدمة المقدمة وحصول المريض على رعاية مثلى.



وبشأن الخدمات الشاملة لكافة المرضى، أوضحت مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية الدكتورة إيمان قنصوه، أن الخدمة لا تقتصر على العيادات الخارجية فقط، بل امتدت لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا داخل أجنحة المستشفيات، حيث تم تقديم 8,567 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي، 2,156 جلسة لمرضى الأقسام الداخلية، 1,235 جلسة لمرضى العناية المتوسطة والمركزة.