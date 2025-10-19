قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة التقديم على وحدة سكنية من منصة مصر العقارية 2025 .. الأسعار

عبد الفتاح تركي

مع بدء طرح المرحلة الثانية من مشروعات الإسكان المتنوعة ديارنا وسكن مصر ودار مصر منذ 10 أكتوبر 2025، ارتفع بحث المواطنين عبر الإنترنت عن طريقة الحصول على وحدة سكنية من منصة مصر العقارية 2025، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن التقديم الإلكتروني هو الوسيلة الرسمية للحجز في المشروعات السكنية الجديدة.

تُعد منصة مصر العقارية أحد أهم المنصات الحكومية التي أطلقتها الدولة لتيسير حجز الوحدات السكنية بمختلف أنواعها داخل المدن الجديدة، في إطار خطة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين في جميع المحافظات.

واقرأ أيضًا:

منصة مصر العقارية

منصة مصر العقارية 2025.. بوابة رقمية متكاملة لخدمات الإسكان

تُمثل منصة مصر العقارية نقلة نوعية في طريقة حجز شقق الإسكان، إذ توفر للمواطن إمكانية الاطلاع على تفاصيل المشروعات السكنية والأسعار والمواقع وطرق السداد دون الحاجة إلى زيارة مقرات الوزارة أو مكاتب البريد.

وتتيح المنصة لجميع المستخدمين الدخول عبر رابط منصة مصر العقارية 2025 الرسمي، ومن خلاله يمكن بدء إجراءات التقديم والحجز بشكل إلكتروني آمن وسهل، مما يجعلها الخيار الأفضل للراغبين في امتلاك وحدة سكنية ضمن مشروعات الدولة الحديثة.

أسعار شقق سكن مصر ودار مصر في الطرح الجديد

خطوات الحصول على وحدة سكنية من منصة مصر العقارية 2025

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الخطوات الواضحة التي يجب اتباعها بدقة للحصول على وحدة سكنية من خلال المنصة، وهي الآتية:

 - الدخول إلى منصة مصر العقارية عبر الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة.

 - إنشاء حساب شخصي جديد وإدخال البيانات الأساسية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

 - ملء البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة بشكل دقيق لضمان صحة المعلومات أثناء المراجعة.

 - تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع المطلوب والاطلاع عليها جيدًا قبل الحجز.

 - اختيار الوحدة السكنية والموقع المفضل من بين المدن المطروحة ضمن المرحلة الثانية.

 - دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المعتمدة داخل المنصة.

 - انتظار مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، ثم متابعة عملية التخصيص بناءً على أسبقية الحجز وتوافر الوحدات.

أسعار شقق سكن مصر ودار مصر وجنة مصر

تُتيح هذه الخطوات للمواطنين التقديم بسهولة تامة من منازلهم دون الحاجة إلى المستندات الورقية، وهو ما يعكس التطور التقني في منظومة الإسكان المصرية.

أماكن شقق الإسكان الفاخر 2025 ضمن المرحلة الثانية

تشمل مشروعات المرحلة الثانية من الإسكان الفاخر 2025 مجموعة واسعة من المدن الجديدة التي تشهد توسعًا عمرانيًا ملحوظًا، ومن أبرز هذه المدن: العلمين الجديدة، والشيخ زايد، ومدينة الشروق، وحدائق العاصمة، ومدينة 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان.

يأتي هذا الانتشار في إطار استراتيجية وزارة الإسكان لتوزيع المشروعات السكنية على مستوى الجمهورية بما يحقق التوازن الجغرافي ويوفر فرص سكن متكاملة للمواطنين في بيئة عمرانية حديثة تتميز بالبنية التحتية القوية والخدمات المتكاملة.

سكن مصر

أسعار متر شقق الإسكان الفاخر 2025 في المدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان عن أسعار المتر في مشروعات الإسكان الفاخر المطروحة عبر منصة مصر العقارية 2025، وجاءت الأسعار وفقًا للمدينة على النحو الآتي:

مدينة القاهرة الجديدة: سعر المتر نحو 33.250 جنيه.

مدينة الشيخ زايد: سعر المتر نحو 34.900 جنيه.

مدينة العاشر من رمضان: سعر المتر نحو 26.900 جنيه.

مدينة 6 أكتوبر: سعر المتر نحو 32.600 جنيه.

مدينة العلمين الجديدة: سعر المتر نحو 29.000 جنيه.

مدينة الشروق: سعر المتر نحو 30.950 جنيه.

مدينة العبور: سعر المتر نحو 30.100 جنيه.

مدينة حدائق العاصمة: سعر المتر نحو 27.600 جنيه.

وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة

وتُظهر هذه الأسعار تنوعًا واضحًا يعكس الفروق في المواقع ومستويات التشطيب والخدمات المحيطة، مما يتيح للمواطنين اختيار ما يناسب قدراتهم المالية واحتياجاتهم الأسرية بسهولة.

التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر العقارية

جاء إطلاق منصة مصر العقارية 2025 ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي في جميع الخدمات الحكومية، خاصة في قطاع الإسكان الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين. وتوفر المنصة بيئة رقمية شفافة تتيح الاطلاع على كل تفاصيل الوحدات وأسعارها وشروطها دون أي وسطاء أو معاملات ورقية، ما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

كما تتيح المنصة للمستخدمين متابعة حالة الطلب بعد التسجيل حتى استلام الوحدة فعليًا، إلى جانب تلقي الإشعارات والمستجدات الخاصة بكل مشروع.

وزارة الإسكان وتسهيل امتلاك المواطنين السكن الملائم

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الهدف من إطلاق منصة مصر العقارية هو تسهيل عملية التقديم على مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، سواء الاجتماعية أو المتوسطة أو الفاخرة، وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمستخدمين دون عناء الإجراءات التقليدية.

كما أشارت الوزارة إلى أن جميع مراحل الحجز والمراجعة والموافقة ستُجرى إلكترونيًا بالكامل، مع توفير دعم فني عبر المنصة لتلقي الاستفسارات ومساعدة المستخدمين على إتمام التسجيل بسهولة، ما يعكس حرص الدولة على تمكين المواطنين من الحصول على سكن آمن ومناسب ضمن مشروعاتها القومية.

