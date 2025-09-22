قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
الإسكان: طرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية

الإسكان
الإسكان
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي «منصة مصر العقارية»، لمتابعة الاستعدادات النهائية لطرح مشروعات الوزارة السكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، على أن يبدأ طرح المرحلة الثانية مطلع أكتوبر المقبل عبر المنصة الإلكترونية.

وأكد الوزير أن «منصة مصر العقارية» تعد خطوة رئيسية في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مضيفًا: «نعمل على أن تكون المنصة أداة محورية في تسويق المشروعات العقارية داخل مصر وخارجها، بما يحقق توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير بدائل مبتكرة وتشجيع الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين» .

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تعمل على إعداد منصة متكاملة لتصدير العقار المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، قائلاً: «تصدير العقار المصري يحتاج إلى منظومة دقيقة تشمل حصر وتصنيف الوحدات، وتحديد الأسواق المستهدفة، ووضع استراتيجية تسويق متكاملة على منصة إلكترونية حديثة تربط مصر بالأسواق العالمية».

وتابع الوزير أن الاجتماعات الدورية مع فرق العمل تركز على استكمال الخطوات التنفيذية الخاصة بـ «منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات»، والتي ستسهم في تنظيم السوق العقارية وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات، مؤكدًا أن المنصة الجديدة ستتيح قاعدة بيانات لحظية ومتكاملة تسهل على المواطنين والمستثمرين الحصول على المعلومات بشكل آمن وموثوق.

واختتم الوزير، حديثة، بالتأكيد على الالتزام بالعمل على تنفيذ رؤية الرئيس السيسي في توفير السكن الكريم للمواطن المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة إقليميًا ودوليًا، والعمل على أن تكون منصة مصر العقارية بوابة موحدة تعكس حجم الإنجاز وتفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية والاستثمار.

وتُعد منصة مصر العقارية www.realestate.gov.eg إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، وتُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية.

عبدالفتاح السيسي وحدات سكنية التحول الرقمي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

رئيس سنغافورة وقرينته يزوران الجامع الأزهر

انبهرا بتراثه المعماري الفريد.. رئيس سنغافورة وقرينته يزوران الجامع الأزهر.. صور

شيخ مشايخ الطرق الصوفية

شيخ مشايخ الطرق الصوفية: وعي الشعب المصري هو الرهان الأول والأخير وعلى الجميع دعم هذا التوجه

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: بناء الإنسان الهدف الأعظم لتجديد الخطاب الديني

بالصور

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

