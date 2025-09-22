قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات عمارة الإسكان الاقتصادي بتكلفة 14مليون جنيه

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض أهلا مدارس بمركز ومدينة مدينة تلا، رافقه خلالها المهندس ماهر عبدالمحسن وكيل وزارة الإسكان ،المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين ، وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

 تفقد محافظ المنوفية المعرض حيث يحتوى على مستلزمات المدارس من حقائب وملابس وأحذية وأدوات دراسية، موجهاً بتوفير جميع المستلزمات المدرسية و التوسع في إنشاء العديد من المعارض لتغطية احتياجات المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية مشدداً على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة مع ضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية جميع الاحتياجات ،مشيرا أن هذه المعارض تساهم في  دعم المواطن لضمان توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

كما تفقد محافظ المنوفية الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بعمارة الإسكان الاقتصادي بجوار دار المسنين بمدينة تلا بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه ، على مساحة 240 م2 بعدد 20 وحدة سكنية عبارة عن أرضى يشمل 6 محلات و 5 أدوار علوية بعدد 4 وحدات سكنية للدور الواحد، ووجه المحافظ بضرورة تسريع معدلات الأداء والانجاز  والعمل بالتوازي في البدء في إجراءات طرح المحلات لتعظيم موارد المحافظة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية  لتوفير حياة كريمة وأمنة، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات ابتكارية والابتعاد عن النمطية لتحقيق الاستفادة القصوى وتنمية الموارد المتاحة بما يعود بالنفع علي المواطنين.

محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية تلا جولة تفقدية الاسكان معرض اهلا مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

ترشيحاتنا

عبير أحمد

أمهات مصر: مبادرة صحح مفاهميك ستعالج السلوكيات السلبية في المجتمع

ذكاء اصطناعي

الوزراء: مصر تتجه نحو تطوير المناطق الصناعية الذكية كنموذج متقدم لإعادة تشكيل المشهد الصناعي

وزارة العمل

العمل: احتمالية توقف بعض الخدمات الإلكترونية لإجراء صيانة على أجهزة "الداتا سنتر"

بالصور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد