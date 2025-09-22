محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات عمارة الإسكان الاقتصادي بتكلفة 14مليون جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض أهلا مدارس بمركز ومدينة مدينة تلا، رافقه خلالها المهندس ماهر عبدالمحسن وكيل وزارة الإسكان ،المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين ، وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

تفقد محافظ المنوفية المعرض حيث يحتوى على مستلزمات المدارس من حقائب وملابس وأحذية وأدوات دراسية، موجهاً بتوفير جميع المستلزمات المدرسية و التوسع في إنشاء العديد من المعارض لتغطية احتياجات المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية مشدداً على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة مع ضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية جميع الاحتياجات ،مشيرا أن هذه المعارض تساهم في دعم المواطن لضمان توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

كما تفقد محافظ المنوفية الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بعمارة الإسكان الاقتصادي بجوار دار المسنين بمدينة تلا بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه ، على مساحة 240 م2 بعدد 20 وحدة سكنية عبارة عن أرضى يشمل 6 محلات و 5 أدوار علوية بعدد 4 وحدات سكنية للدور الواحد، ووجه المحافظ بضرورة تسريع معدلات الأداء والانجاز والعمل بالتوازي في البدء في إجراءات طرح المحلات لتعظيم موارد المحافظة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وأمنة، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات ابتكارية والابتعاد عن النمطية لتحقيق الاستفادة القصوى وتنمية الموارد المتاحة بما يعود بالنفع علي المواطنين.