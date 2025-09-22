«الإسكان»: مشروع تطوير سور الأزبكية يهدف إلى خلق بؤرة ثقافية جديدة وقديمة

قال المهندس أيمن يحيى، عضو لجنة الدعم الفني بوزارة الإسكان، إن مشروع تطوير سور الأزبكية ارتكز بشكل أساسي على الحفاظ على القيمة الثقافية والتاريخية لسوق الأزبكية، الذي لطالما كان وجهة للمثقفين ومحبي الكتب منذ عقود طويلة، موضحًا: «كنا مركزين جدًا على الإرث الثقافي والتاريخي لسوق الأزبكية، وأخدنا ده في الاعتبار في تصميم وتوزيع الأكشاك، بحيث نحافظ عليها ونحميها من الإزالة أو التلف».

وأشار خلال تقرير على قناة إكسترا نيوز، إلى اختيار تصميمات الأكشاك بما يتماشى مع الحقبة التاريخية الخديوية التي تنتمي لها المنطقة، قائلًا: «اختيار شكل الكشك كان مرتبط بالطراز المعماري للقاهرة الخديوية، وعشان كده استخدمنا الخشب وعملنا له عزل داخلي علشان نقلل من الحرارة».

وكشف أن التصميم النهائي جاء نتاج مسابقة شارك فيها شباب الجامعات، لاستخلاص أفكار جديدة تحاكي الماضي وتناسب الحاضر، كما أُخذت آراء المنتفعين من أصحاب الأكشاك أنفسهم لتحقيق التوازن المطلوب.

وحول آلية تنفيذ المشروع، أكد أن التنسيق تم مع عدة جهات لعرض التصميمات عليهم بشكل دوري لأخذ الملاحظات، واعتماد الحلول الهندسية المناسبة، موضحا: «عرضنا كمان على المنتفعين عشان نقدر نعمل شكل كشك يرضي الجميع، ويكون مناسب للعرض ومريح للبائع والزائر في نفس الوقت، ومعزول ضد الحرائق».

يهدف المشروع إلى خلق بؤرة ثقافية جديدة قديمة في الوقت نفسه، من خلال الربط بين السوق المطوَّر، وحديقة الأزبكية، والمسارح المحيطة، ليصبح الموقع مركزًا حضاريًا وثقافيًا نابضًا وسط القاهرة، موضحا: «فكرنا في كل حاجة: قرب السوق من المترو، ومن جراج العتبة، وسهولة الحركة، عشان أي حد يروح المسرح أو الحديقة يعدي من على الكتب».

ولضمان استدامة المشروع، أشار إلى أن السوق مزود بأنظمة حماية متقدمة تشمل: «طلاء مقاوم للحرائق، وأجهزة إطفاء، وطلمبات مياه، ولوحات كهربائية مستقلة لكل كشك، وكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى ممرات واسعة لحالات الطوارئ»، قائلا: «كل التفاصيل دي معمولة عشان نضمن سلامة المكان وراحة الناس، سواء الزوار أو البائعين».