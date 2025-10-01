بشأن طرح 400 ألف وحدة سكنية.. تحذير هام من منصة مصر العقارية للمواطنين

أهابت منصة مصر العقارية الرسمية بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي روابط أو منصات غير رسمية، مؤكدة أن المعلومات المتعلقة بطرح المرحلة الثانية من مشروع الإسكان، الذي يتضمن 400 ألف وحدة سكنية، سيتم إعلانها عبر قنواتها الرسمية.

موعد التسجيل

وأوضحت المنصة أن الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل والحجز سيتاح في موعد أقصاه 10 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن هذا الرابط هو الوسيلة الوحيدة للتقديم، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر المنصة.

كما شددت على أن أي حسابات أو تسجيلات سابقة عبر موقع REALESTATE.GOV.EG لا علاقة لها بالطرح الجديد، محذرة من التعامل مع أي جهات أو روابط غير معتمدة.

وأكدت المنصة أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن منظومة منصة REALESTATE.GOV.EG باعتبارها المرجع الحكومي والرسمي الوحيد للقطاع العقاري في مصر، حيث تتم جميع الطروحات تحت إشرافها المباشر.