قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقف مؤقت لخدمات الاتصالات فجر الخميس.. "تنظيم الاتصالات" يعلن السبب والتوقيت
وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بشأن طرح 400 ألف وحدة سكنية.. تحذير هام من منصة مصر العقارية للمواطنين

منصة مصر العقارية الرسمية
منصة مصر العقارية الرسمية
آية الجارحي

أهابت منصة مصر العقارية الرسمية بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي روابط أو منصات غير رسمية، مؤكدة أن المعلومات المتعلقة بطرح المرحلة الثانية من مشروع الإسكان، الذي يتضمن 400 ألف وحدة سكنية، سيتم إعلانها  عبر قنواتها الرسمية.

موعد التسجيل

وأوضحت المنصة أن الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل والحجز سيتاح في موعد أقصاه 10 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن هذا الرابط هو الوسيلة الوحيدة للتقديم، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر المنصة.

كما شددت على أن أي حسابات أو تسجيلات سابقة عبر موقع REALESTATE.GOV.EG لا علاقة لها بالطرح الجديد، محذرة من التعامل مع أي جهات أو روابط غير معتمدة.

وأكدت المنصة أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن منظومة منصة REALESTATE.GOV.EG باعتبارها المرجع الحكومي والرسمي الوحيد للقطاع العقاري في مصر، حيث تتم جميع الطروحات تحت إشرافها المباشر.

مصر العقارية منصة مصر العقارية الرسمية سكن لكل المصريين الطروحات مشروع الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشدد على الالتزام بمواصفات الجودة والجدول الزمني للرصف

محافظ بني سويف

بني سويف.. تخصيص قطع أراض لإنشاء 3 مدارس "إعدادي وثانوي عام" بقرى سمسطا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد: حظر نقل المعلمات لمناطق بعيدة و50% بدل انتقال لمعلمي القرى

بالصور

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

المدارس
المدارس
المدارس

شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد