اقتصاد

400 ألف وحدة سكنية.. إطلاق ثاني مرحلة في أكبر مشروع للإسكان

وحدات سكنية- صورة أرشيفية
وحدات سكنية- صورة أرشيفية
آية الجارحي

أعلنت منصة مصر العقارية بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عن بدء المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الضخم، والذي يشمل طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة.

وأكدت المنصة أن موعد بدء الحجز سيكون يوم 10 أكتوبر 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن يتم التسجيل والحجز حصرياً من خلال منصة مصر العقارية الرسمية.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين ضمن خطة التوسع في المشروعات السكنية وتلبية احتياجات مختلف الشرائح.

تحذير هام

تهيب منصة مصر العقارية الرسمية بالمواطنين  توخي الحذر والاعتماد فقط على القنوات الرسمية الصادرة عن منصة مصر العقارية الرسمية فيما يخص كافة المعلومات المتعلقة بطرح المرحلة الثانية من (400.000) وحدة سكنية.

وتابعت: وسيتم إتاحة الرابط الإلكتروني المخصص للطرح في موعد أقصاه ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث أن هذا الرابط هو الوسيلة الوحيدة والشرعية للتسجيل والتقديم والحجز، على أن يتم الإعلان عنه وتوفيره حصراً من خلال القنوات الرسمية التابعة لمنصة مصر العقارية الرسمية.

وتؤكد منصة مصر العقارية الرسمية أن أي حسابات أو تسجيلات سابقة عبر موقع REALESTATE.GOV.EG لا تمت بأي صلة إلى الرابط المخصص للطرح الجديد.

وعليه، تشدد المنصة على ضرورة الامتناع عن التعامل مع أي روابط أو منصات غير رسمية، وتؤكد أن المنصة غير مسؤولة عن أي بيانات أو معلومات يتم تداولها خارج إطار قنواتها الرسمية.

وفي هذا الإطار، تؤكد المنصة أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن المنظومة الكاملة لمنصة REALESTATE.GOV.EG باعتبارها المرجع الحكومي والرسمي الوحيد للقطاع العقاري في جمهورية مصر العربية، وأن جميع الطروحات تتم تحت مظلتها وإشرافها المباشر

