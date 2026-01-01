قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فنلندا تصادر سفينة قادمة من روسيا للاشتباه بتخريب كابلات اتصالات بحرية
كأس الأمم الإفريقية.. موعد مباراة منتخب مصر وبنين
هجوم أوكراني جديد على مقاطعة كورسك الروسية ووقوع أضرار في 5 منازل
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل بسبب الجنـ.ـس
زلزال قوي يضرب جنوب شرق الهند مع أول أيام 2026
أبرز مباريات اليوم الخميس 1-1-2026.. والقنوات الناقلة
محمد إمام يُهنئ جمهوره بالعام الجديد: «كل سنة وانتوا حلوين جميعاً.. واستنوا الكينج»
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
هجوم أوكراني جديد على مقاطعة كورسك الروسية ووقوع أضرار في 5 منازل

أعلن حاكم مقاطعة كورسك ألكسندر خينشتاين وقوع أضرار في 5 منازل نتيجة هجوم للقوات الأوكرانية في المقاطعة، دون تسجيل إصابات.

وفي وقت لاحق ، أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، صباح اليوم الخميس، مقتل أكثر من 20 شخصًا إثر هجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام طائرات مسيّرة على فندق ومقهى في المقاطعة.

وعبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي قال سالدو: "وفقًا للبيانات الأولية، أصيب أكثر من 50 شخصًا، وقتل 24 شخصًا. الأرقام قيد التحديث. العديد احترقوا أحياءً. قُتل طفل".

ولاحقا ، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية استهداف 3 منشآت نفطية روسية.

كما أسقطت القوات المسلحة  الأوكرانية  106 مسيرات روسية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له أن 22 مسيرة روسية تمكنت من استهداف 15 موقعا أوكرانيا.

وفي وقت سابق ، أعلن الجيش الأوكراني الانسحاب من مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك وذلك بعد ما يقرب من أسبوعين من إعلان روسيا تحرير المدينة.

سقوط مدينة سيفيرسك
وأوضحت الأركان العامة للجيش الأوكراني، في بيان "انسحبنا من المنطقة المأهولة"، في إشارة إلى سيفيرسك.. يُعتبر هذا الإعلان اعترافًا صريحًا ومتأخرًا بفقدان السيطرة على هذه المدينة الإستراتيجية.

