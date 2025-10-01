قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع أعمال الوحدة المركزية للمدن المستدامة بعد إعادة تشكيلها

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الوحدة المركزية للمدن المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عقب إعادة تشكيلها في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز مفاهيم الاستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية، دعمًا لرؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر.

ووجه وزير الإسكان بالعمل على تفعيل الدور المحوري للوحدة، وتوفير مختلف سبل الدعم لتميكن مسئولي وأعضاء الوحدة من أداء دورهم المنوط بهم، وكذا العمل على إتاحة كافة المعلومات المطلوبة لتوفير مدن جديدة مستدامة.

و عقد مسئولو الوحدة، اجتماعاً بحضور كل من: الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دنيا ربيع، مقرر الوحدة، وأعضاء الوحدات الفرعية لأجهزة المدن الجديدة.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن الوحدة ستعمل كحلقة وصل مركزية بين مختلف أجهزة المدن، لتحقيق التكامل في تنفيذ السياسات البيئية ومعايير البناء الأخضر، وتشمل محاور عمل الوحدة: ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، وإدارة المخلفات وإعادة التدوير، والنقل المستدام والتنقل النشط، وتطبيق مفاهيم العمارة الخضراء.

تنفيذ المشروعات المستدامة

وستركز المرحلة المقبلة على تعزيز التنسيق لضمان سرعة تنفيذ المشروعات المستدامة، إلى جانب متابعة دقيقة للأداء والتحديات على أرض الواقع، مع إعطاء أولوية لبناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية لقيادة مسار التحول نحو مدن أكثر استدامة.

الإسكان وزير الإسكان عقارات التغيرات المناخية المجتمعات العمرانية

فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
السرطان
سيارات كبار السن
فورد أبل كاربلاي
د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

