وزير الإسكان يتابع أعمال الوحدة المركزية للمدن المستدامة بعد إعادة تشكيلها

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الوحدة المركزية للمدن المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عقب إعادة تشكيلها في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز مفاهيم الاستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية، دعمًا لرؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر.

ووجه وزير الإسكان بالعمل على تفعيل الدور المحوري للوحدة، وتوفير مختلف سبل الدعم لتميكن مسئولي وأعضاء الوحدة من أداء دورهم المنوط بهم، وكذا العمل على إتاحة كافة المعلومات المطلوبة لتوفير مدن جديدة مستدامة.

و عقد مسئولو الوحدة، اجتماعاً بحضور كل من: الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دنيا ربيع، مقرر الوحدة، وأعضاء الوحدات الفرعية لأجهزة المدن الجديدة.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن الوحدة ستعمل كحلقة وصل مركزية بين مختلف أجهزة المدن، لتحقيق التكامل في تنفيذ السياسات البيئية ومعايير البناء الأخضر، وتشمل محاور عمل الوحدة: ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، وإدارة المخلفات وإعادة التدوير، والنقل المستدام والتنقل النشط، وتطبيق مفاهيم العمارة الخضراء.

تنفيذ المشروعات المستدامة

وستركز المرحلة المقبلة على تعزيز التنسيق لضمان سرعة تنفيذ المشروعات المستدامة، إلى جانب متابعة دقيقة للأداء والتحديات على أرض الواقع، مع إعطاء أولوية لبناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية لقيادة مسار التحول نحو مدن أكثر استدامة.