وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الإحصاء يستعد لإجراء التعداد العام للسكان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمتابعة استعدادات الجهاز لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، والوقوف على جهود تطوير البنية التحتية للجهاز، وإعداد المسوح المختلفة.

وفي بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار القائم على الأدلة.

وناقشت «المشاط»، تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدةً أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعّالة مبنيّة على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات والخطط الجارية من أجل تطوير البنية المعلوماتية للجهاز، وتحديث موقعه الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع إدارة التحول الرقمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهود تأهيل الكوادر البشرية بالجهاز للتعامل مع قواعد البيانات ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما شهد اللقاء استعراض آليات تطوير النظام الإحصائي للتعامل مع فجوة البيانات، وتعميم استخدام الإحصائيات في السياسات الوطنية وفى عمليات التخطيط وعمليات إعداد الموازنات ومؤشرات الأداء.

كما ناقش الاجتماع التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات المختلفة، والبروتوكولات التي يجري تنفيذها من أجل إعداد المسوح في المجالات المختلفة، بما يُعزز جهود صناعة السياسات القائمة على الأدلة.

من جانبه، عبّر اللواء خيرت بركات، عن تقديره للمساندة التي توفرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز قدرة الجهاز على القيام بدوره في إجراء المسوح والتعدادات القومية والقطاعية، موضحًا أهمية تلك التعدادات والمسوح في تعزيز قدرة صانع القرار على اتخاذ قرارات دقيقة وموجهة.

اسكان إحصاء تخطيط

سيارات تويوتا
نيسان
حفل زفاف ابنة وليد توفيق
ملك أحمد زاهر
