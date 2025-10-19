وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

كشفت دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة هارفارد أن تناول الخضروات الورقية بانتظام مثل السبانخ والبروكلي والجرجير يساعد بشكل كبير على تحسين الذاكرة وتعزيز التركيز الذهني، خاصة لدى النساء بعد سن الثلاثين.



وأوضحت الدراسة أن هذه الخضروات تحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل "ك" و"هـ" التي تحافظ على خلايا المخ وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة المبكرة كالزهايمر.



كما بين الباحثون أن تناول كوب من عصير السبانخ أو سلطة خضراء يومياً كفيل بتحسين الأداء العقلي بنسبة تصل إلى ٢٠٪ خلال أسابيع قليلة.

