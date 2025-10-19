أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي

حقق فريق أستون فيلا الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن فعاليات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي 2025-26.

وافتتح توتنهام التسجيل عن طريق رودريجو بينتانكور في الدقيقة 5، وتعادل مورجان روجرز لأستون فيلا في الدقيقة 37 من انطلاق المباراة، وسجل هدف الفوز إميليانو بوينديا في الدقيقة 77 لصالح أستون فيلا.

وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 12 ليحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد توتنهام عند النقطة 14 ليتراجع في المركز السادس.

تشكيل توتنهام ضد أستون فيلا

أعلن توماس فرانك، المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير ، التشكيل الرسمي لمواجهة أستون فيلا فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن فعاليات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي 2025-26.

حارس المرمى: جولييلمو فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، دجيد سبينس.

الوسط: ويلسون أودوبيرت، رودريجو بنتانكور ، محمد قدوس.

الهجوم: جواو بالينيا، تشافي سيمونز، وماتياس تيل.