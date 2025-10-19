قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تنظيم القوافل الطبية العلاجية الشاملة ، وذلك بالقرى النائية وصرف العلاج اللازم للمرضى وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لافتاً الى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقوافل  الطبية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية المجانية بقرية جزيرة النص بمركز فاقوس على مدار اليومين الماضيين  اشتملت على عدد ١١ عيادة ، بها ١٠ تخصصات طبية وهم " الباطنة الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة ، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان" وتخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال وتوقيع الكشف الطبي المجاني على1846 وذلك من أهالي القرية والقرى المجاورة وتم صرف العلاج اللازم لهم

كما تم تحويل عدد(9) حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية وتنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة ، عن الكشف المبكر لأورام الثدي ، ودعم صحة الأم والجنين.

تأتي هذه القوافل ضمن خطة الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المناطق النائية والمحرومة، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية في دعم القطاع الصحي بما يحقق التنمية الصحية المستدامة.

