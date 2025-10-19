القومي للمرأة ينظم فاعليات توعية بالعنف ضد المرأة وختان الإناث في الشرقية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بمظاهر العنف ضد المرأة ومخاطر ختان الإناث والزواج المبكر ، مؤكدًا أن المرأة شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع وعنصر فاعل في تحقيق التنمية الشاملة.

أكد المحافظ على أهمية تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة، لافتًا إلى أن حماية المرأة تبدأ من التوعية بمخاطر الزواج المبكر، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأسرة والمجتمع ، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نظم ندوة توعوية بقرية حوض الطرفة التابعة لمركز الزقازيق بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية الصحة والإدارة الصحية بالقنايات، استهدفت نشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة.

وأكدت مقررة المجلس أن قضايا العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث أصبحت قضية مجتمعية تمس القيم الإنسانية وتعرقل مسيرة التنمية، مشيرة إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للتصدي لها.

وعلى هامش الفعالية، شاركت مكتبة مصر العامة بالمكتبة المتنقلة، حيث تم عرض فيديوهات توثّق بطولات حرب أكتوبر المجيدة، كما تم توفير عيادة متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا. كما أقيم معرض لمنتجات نوادي المرأة، وشارك الأطفال في عدد من الأنشطة الفنية مثل الرسم والتلوين.