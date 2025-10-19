لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية

شيع المئات من أهالي قرية هريه رزنة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، جثمان النقيب يوسف الحسيني، الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، والذي وافته المنية في حادث أليم بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، وسط أجواء من الحزن والانهيار بين أفراد أسرته وأصدقائه وزملائه في العمل.

مشهد جنائزي مهيب في الشرقية

انطلقت الجنازة من مسجد الرحمة بقرية هريه رزنة عقب صلاة الجنازة، وسط حالة من الحزن العميق، وانهيار أسرة الفقيد التي لم تتمالك دموعها حزناً على رحيله المفاجئ، خاصة أنه كان قد احتفل بزفافه منذ شهور قليلة فقط.

كما شارك عدد كبير من زملائه الضباط في تشييع الجثمان، وبدت على وجوههم ملامح الأسى لفقدان زميلهم الخلوق، الذي عُرف بين الجميع بتفانيه في عمله وحسن خلقه.

حزن يخيم على القرية

خيمت حالة من الحزن على أرجاء قرية هريه رزنة، حيث خرج الكبير والصغير لتوديع ابن القرية الذي رحل في ريعان شبابه، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له، والصبر والسلوان لأسرته المكلومة.

تفاصيل الحادث المأساوي

شهد طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي حادثا مأساوثا راح ضحيته النقيب يوسف الحسيني، بعد أن انقلبت سيارته الملاكي بشكل مفاجئ، ليلقى مصرعه في الحال في مشهد مؤلم أحزن كل من عرفه.

وعلى الفور، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة الإسماعيلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفنه بمسقط رأسه.