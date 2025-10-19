قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللوفر يغلق أبوابه بعد سرقة مجوهرات نابليون والإمبراطورة أوجيني
الشؤون المعنوية.. درع الوعي في معركة الوطن
هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
إقبال على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد مصرعه في حادث أليم بالشرقية
تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد مصرعه في حادث أليم بالشرقية
محمد الطحاوي

شيع المئات من أهالي قرية هريه رزنة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، جثمان النقيب يوسف الحسيني، الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، والذي وافته المنية في حادث أليم بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، وسط أجواء من الحزن والانهيار بين أفراد أسرته وأصدقائه وزملائه في العمل.

https://www.facebook.com/share/v/1CmxHBkKdP/

 

مشهد جنائزي مهيب في الشرقية

انطلقت الجنازة من مسجد الرحمة بقرية هريه رزنة عقب صلاة الجنازة، وسط حالة من الحزن العميق، وانهيار أسرة الفقيد التي لم تتمالك دموعها حزناً على رحيله المفاجئ، خاصة أنه كان قد احتفل بزفافه منذ شهور قليلة فقط. 

كما شارك عدد كبير من زملائه الضباط في تشييع الجثمان، وبدت على وجوههم ملامح الأسى لفقدان زميلهم الخلوق، الذي عُرف بين الجميع بتفانيه في عمله وحسن خلقه.

https://www.facebook.com/share/v/1BNLVzqpfj/

حزن يخيم على القرية

خيمت حالة من الحزن على أرجاء قرية هريه رزنة، حيث خرج الكبير والصغير لتوديع ابن القرية الذي رحل في ريعان شبابه، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له، والصبر والسلوان لأسرته المكلومة.

تفاصيل الحادث المأساوي

شهد طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي حادثا مأساوثا راح ضحيته النقيب يوسف الحسيني، بعد أن انقلبت سيارته الملاكي بشكل مفاجئ، ليلقى مصرعه في الحال في مشهد مؤلم أحزن كل من عرفه.

وعلى الفور، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة الإسماعيلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفنه بمسقط رأسه.

النقيب يوسف الحسيني جنازة النقيب يوسف الحسيني مديرية أمن الإسماعيلية محافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

ترشيحاتنا

تماثيل مقلدة.. القبض على عصابة تنصب على راغبى إقتناء القطع الآثرية بالقاهرة

تماثيل مقلدة.. ضبط عصابة متخصصة بالنصب على راغبى إقتناء القطع الآثرية

إصابة سيدة فى مشاجرة مع شقيق زوجها بالشرقية

إصابة سيدة فى مشاجرة مع شقيق زوجها بالشرقية

تجارة عملة

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد