قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني
تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني
محمد الطحاوي

خيم الحزن صباح اليوم الأحد على محافظة الشرقية، بعد تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني، الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، الذي رحل في حادث مأساوي بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، تاركًا خلفه قصة موجعة لشاب في ريعان شبابه لم تمض سوى أشهر قليلة على زفافه، ليرحل في صمت يبكي القلوب.

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

تفاصيل حادث مروع أنهى حياة ضابط شاب

في مشهد صادم، شهد طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها النقيب يوسف الحسيني، في حادث مأساوي أسفر عن وفاته في الحال.

وبحسب المصادر الأمنية، فقد تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع الحادث ووفاة الضابط الشاب، ليتم الدفع بسيارة إسعاف إلى الموقع، ونقل الجثمان إلى مشرحة الإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل التصريح بالدفن.

خبر الوفاة وقع كالصاعقة على أسرته وزملائه في مديرية أمن الإسماعيلية، الذين عرفوه ضابطا خلوقا ومجتهدا، لم تفارق الابتسامة وجهه، وكان مثالا للتفاني والانضباط.

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

وداع مهيب في مسقط رأسه بالشرقية

صباح اليوم، تحولت قرية هريه رزنة التابعة لمركز الزقازيق إلى ساحة للحزن، بعدما خرج المئات من الأهالي لتشييع جثمان ابنهم في جنازة مهيبة انطلقت من مسجد الرحمة عقب صلاة الظهر.

انهارت أسرة الفقيد أثناء وداعه الأخير، فيما خيم الصمت والوجوم على وجوه زملائه الذين حضروا الجنازة، تكسوهم علامات الحزن والأسى على رحيل زميلهم.

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

دموع وحسرة في وداع العريس الشاب

لم يكد يمضي على زفاف النقيب يوسف الحسيني سوى شهور قليلة، حتى تحولت فرحة العائلة إلى مأساة، الأم المفجوعة تبكي ابنها الذي لم تكمل بعد فرحتها بزواجه، والزوجة الشابة تودع شريك عمرها بعد شهور قليلة من زفافهما.

سكان قرية هريه رزنة لم يصدقوا الخبر، فخرج الكبير والصغير لتوديع ابنهم الذي أحبوه وفخروا به، وتبدلت أجواء القرية إلى مأتم كبير.

https://www.facebook.com/reel/1339628697944485
تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني جنازة النقيب يوسف الحسيني النقيب يوسف الحسيني مديرية أمن الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مهدي سليمان

فيريرا يدرس إشراك عواد أو المهدي في حراسة مرمى الزمالك أمام ديكيداها

الزمالك

فيريرا يدرس منح الفرصة لبعض البدلاء في لقاء الإياب أمام ديكيداها الصومالي

بيراميدز

مدرب بيراميدز: الحديث عن انتقال إبراهيم عادل للأهلي سابق لآوانه

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد