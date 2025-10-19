رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

خيم الحزن صباح اليوم الأحد على محافظة الشرقية، بعد تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني، الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، الذي رحل في حادث مأساوي بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، تاركًا خلفه قصة موجعة لشاب في ريعان شبابه لم تمض سوى أشهر قليلة على زفافه، ليرحل في صمت يبكي القلوب.

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

تفاصيل حادث مروع أنهى حياة ضابط شاب

في مشهد صادم، شهد طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها النقيب يوسف الحسيني، في حادث مأساوي أسفر عن وفاته في الحال.

وبحسب المصادر الأمنية، فقد تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع الحادث ووفاة الضابط الشاب، ليتم الدفع بسيارة إسعاف إلى الموقع، ونقل الجثمان إلى مشرحة الإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل التصريح بالدفن.

خبر الوفاة وقع كالصاعقة على أسرته وزملائه في مديرية أمن الإسماعيلية، الذين عرفوه ضابطا خلوقا ومجتهدا، لم تفارق الابتسامة وجهه، وكان مثالا للتفاني والانضباط.

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

وداع مهيب في مسقط رأسه بالشرقية

صباح اليوم، تحولت قرية هريه رزنة التابعة لمركز الزقازيق إلى ساحة للحزن، بعدما خرج المئات من الأهالي لتشييع جثمان ابنهم في جنازة مهيبة انطلقت من مسجد الرحمة عقب صلاة الظهر.

انهارت أسرة الفقيد أثناء وداعه الأخير، فيما خيم الصمت والوجوم على وجوه زملائه الذين حضروا الجنازة، تكسوهم علامات الحزن والأسى على رحيل زميلهم.

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

دموع وحسرة في وداع العريس الشاب

لم يكد يمضي على زفاف النقيب يوسف الحسيني سوى شهور قليلة، حتى تحولت فرحة العائلة إلى مأساة، الأم المفجوعة تبكي ابنها الذي لم تكمل بعد فرحتها بزواجه، والزوجة الشابة تودع شريك عمرها بعد شهور قليلة من زفافهما.

سكان قرية هريه رزنة لم يصدقوا الخبر، فخرج الكبير والصغير لتوديع ابنهم الذي أحبوه وفخروا به، وتبدلت أجواء القرية إلى مأتم كبير.

https://www.facebook.com/reel/1339628697944485