إصابة سيدة فى مشاجرة مع شقيق زوجها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتهجم على منزل أسرتها بالشرقية، بتحريض من عمها ونجله مُستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث إصابات بوالدتها.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تلقى مركز شرطة أبوكبير بالشرقية بلاغا من طرف أول: والدة الشاكية، مصابة بجرح بالوجه، ونجلها، وطرف ثان: شقيق زوج الأولى ونجله، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بحدوث مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإحداث إصابة بوالدة الشاكية بإستخدام "مفك".

تم ضبط طرفى المشاجرة، والأداة المستخدمة فى التعدى فى حينه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.