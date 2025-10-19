قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين.. أمين الإفتاء: البنت صاحبة القرار
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية
رئيس الوزراء يلتقى مالك أروجلو العالمية لبحث إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول يمني يثمن جهود اليابان في دعم جهود السلام ببلاده

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن فرج البحسني
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن فرج البحسني
أ ش أ

ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن فرج البحسني موقف اليابان الثابت في دعم جهود السلام في بلاده ، ودورها الإيجابي في مساندة مساعي الأمم المتحدة لإحلال الأمن والاستقرار .

وأشاد البحسني - خلال لقائه اليوم مع السفير الياباني لدى اليمن، يويتشي ناكاشيما ، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ، وما قدمته طوكيو من دعم إنساني وتنموي خلال السنوات الماضية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني السفير الياباني أهمية افتتاح مكتب للسفارة اليابانية في العاصمة المؤقتة عدن، لتسهيل التواصل، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والإسهام في خدمة المواطنين اليمنيين بشكل مباشر، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية اليابانية في المحافظات المحررة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان فاعلية الدعم الياباني واستمراريته.

من جانبه ، أكد السفير الياباني، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.. مجددا حرص طوكيو على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع اليمن في مختلف المجالات، واستعدادها لمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن فرج البحسني دعم جهود السلام مساندة مساعي الأمم المتحدة السفير الياباني لدى اليمن يويتشي ناكاشيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

ترشيحاتنا

السيسي

السيسي: أنا مش بعيد عن الواقع ولكن ملوش حل تاني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: ياترى إحنا كمصريين مستعدين للتبرع لإعادة إعمار غزة.. فيديو

السيسي

الرئيس السيسي يقبل رأس زوجة أحد أبطال حرب أكتوبر

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد