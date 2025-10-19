مسئول يمني يثمن جهود اليابان في دعم جهود السلام ببلاده

ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن فرج البحسني موقف اليابان الثابت في دعم جهود السلام في بلاده ، ودورها الإيجابي في مساندة مساعي الأمم المتحدة لإحلال الأمن والاستقرار .

وأشاد البحسني - خلال لقائه اليوم مع السفير الياباني لدى اليمن، يويتشي ناكاشيما ، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ، وما قدمته طوكيو من دعم إنساني وتنموي خلال السنوات الماضية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني السفير الياباني أهمية افتتاح مكتب للسفارة اليابانية في العاصمة المؤقتة عدن، لتسهيل التواصل، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والإسهام في خدمة المواطنين اليمنيين بشكل مباشر، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية اليابانية في المحافظات المحررة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان فاعلية الدعم الياباني واستمراريته.

من جانبه ، أكد السفير الياباني، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.. مجددا حرص طوكيو على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع اليمن في مختلف المجالات، واستعدادها لمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي.