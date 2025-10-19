قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما أفضل حقن فيتامين د ؟ .. تحذير هام من هذا النوع
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين.. أمين الإفتاء: البنت صاحبة القرار
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات

أعلنت وزارة العمل اليوم عن 100 فرصة عمل جديدة في إحدى شركات الإلكترونيات الكبرى في خطوة جديدة لدعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للتشغيل أمام الكوادر الفنية.
 

تفاصيل وظائف وزارة العمل الجديدة

وأوضحت الوزارة أن الفرص المعلنة تتوزع على تخصصين رئيسيين داخل الشركة، حيث تشمل الوظائف المتاحة:

  • 50 فني صيانة أجهزة منزلية (كهرباء / ميكانيكا) للحاصلين على مؤهل متوسط.
  • 50 فني صيانة وتركيبات تكييفات للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو عالٍ في تخصص تبريد وتكييف.

رواتب تصل إلى 9000 جنيه شهريًا

وكشفت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بوزارة العمل، أن الرواتب المعروضة تتراوح ما بين 7000 إلى 9000 جنيه شهريًا، وذلك حسب مستوى الخبرة والمهارة لكل متقدم، مؤكدة أن الشركة تتيح نظام رواتب مجزٍ يتناسب مع طبيعة العمل ومستوى الأداء الفني للعاملين.
 

فرص عمل للشباب

شروط التقديم المطلوبة

وأوضحت الوزارة أن الشروط التي حددتها الشركة للقبول في الوظائف الجديدة جاءت كالتالي:

- ألا يتجاوز سن المتقدم 32 عامًا.

- أن تتراوح الخبرة بين سنة و10 سنوات في مجال التخصص المطلوب.

- الالتزام والانضباط في مواعيد العمل اليومية.

- القدرة على العمل ضمن فريق في بيئة تشغيل صناعية.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل

وأكدت وزارة العمل أن التقديم متاح بشكل مباشر من خلال التواصل مع الشركة عبر الرقم التالي:
01094536532
وذلك لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية وإجراء الاختبارات الفنية وفقًا للتخصص المطلوب.

خطة وزارة العمل لدعم التشغيل

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة العمل الطموحة للتنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص داخل مصر لتوفير فرص تشغيل نوعية تستوعب مختلف التخصصات الفنية والمهنية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لخفض معدلات البطالة ودعم استقرار سوق العمل.

كما تعمل الوزارة على تفعيل آليات التدريب التحويلي وربطها بفرص العمل الفعلية في المصانع والشركات، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات السوق في مجالات الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.
 

وزارة العمل

وفي هذا السياق، أكدت هبة أحمد أن وزارة العمل مستمرة في التنسيق اليومي مع الشركات الكبرى في مختلف القطاعات لتوفير وظائف تليق بالشباب، مشيرة إلى أن هذه الدفعة من الوظائف تأتي ضمن سلسلة إعلانات شهرية توفرها الوزارة بمتابعة مباشرة من الوزير محمد جبران، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الباحثين عن فرص عمل حقيقية.

وأضافت أن الوزارة تحرص على أن تكون الوظائف المطروحة بعقود رسمية تضمن حقوق العاملين، وتشمل التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب بيئة عمل آمنة وتدريب مستمر داخل مواقع العمل.

دعم فني للعاملين بعد التوظيف

كما أوضحت الوزارة أنها تقدم دعمًا فنيًا واستشارات مهنية للعاملين بعد التحاقهم بالوظائف، من خلال وحدات متابعة التشغيل المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تتابع بشكل دوري أوضاع العاملين لضمان التزام الشركات بشروط التعاقد، وتحسين بيئة العمل بما يحقق الاستقرار المهني.

وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف الفنية المتخصصة في مجالات الصيانة والتبريد والتكييف من أكثر المهن المطلوبة حاليًا في السوق المصري، نظرًا للنمو المتسارع في قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، ما يجعل هذه الفرص فرصة حقيقية للشباب لبناء مسار مهني مستقر ومربح.

استمرار تلقي الطلبات

وأكدت وزارة العمل أن باب التقديم لا يزال مفتوحًا أمام الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف، حتى اكتمال العدد المطلوب، داعية الشباب إلى الإسراع بالتواصل مع الشركة قبل غلق باب القبول، مشددة على أن الوظائف لا تحتاج إلى وساطة وأن الاختيار يتم بناءً على الكفاءة والخبرة الفعلية.

 

