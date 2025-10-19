قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما أفضل حقن فيتامين د ؟ .. تحذير هام من هذا النوع

حقن فيتامين د
حقن فيتامين د
رشا عوني

حقن علاج فيتامين د .. يلجأ الكثير إلى الحل الأسرع لـ علاج نقص فيتامين د من خلال تناول حقن فيتامين د، وتنتشر العديد من الأنواع في الصيدليات ويقوم الكثير بشراءها دون استشارة طبيب، لكن هناك بعض الأنواع التي حذرت منها هيئة الدواء المصرية، واعتبرتها مجهولة المصدر وغير آمنة على المرضى.

تحذير من نوع حقن فيتامين د

أصدرت هيئة الدواء، تحذيرًا من عبوات "مجهولة المصدر" حقن "ستيروجيل" التي تستخدم لعلاج الكساح وهشاشة العظام والأمراض المرتبطة بنقص "فيتامين د".


وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن التحذير يخص التشغيلة رقم "9998" لمستحضر "Sterogyl15 “H” Solution for I.M injection"، من إنتاج شركة "Desma-Italy".

حقن فيتامين د: متى تستخدم؟ - ويب طب
حقن فيتامين د 

عبوات مجهولة المصدر


وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور؛ طبقا لإفادة وكيل شركة بلاتينيوم فارما صاحبة المستحضر الأصلي.


وشددت الهيئة على أن التشغيلة الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري، مشددة على ضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.

أنواع حقن فيتامين د

ما هي أفضل حقنة فيتامين د؟

 

1- حقن فيتامين د التي تحتوي على مركب حقن ألفاكالسيدولوهي هي حقن فيتامين د3 التي تؤخذ عن طريق الوريد، وتستخدم في علاج نقص الكالسيوم وأمراض العظام، مثل هشاشة العظام الذي يعاني منه مرضى الفشل الكلوي.

2-حقن  فيتامين د التي تحتوي على مركب كوليكالسيفيرول ، وتستخدم في علاج نقص فيتامين د أو الاضطرابات المرتبطة به، مثل الكساح أو لين العظام.

ولابد من استشارة الطبيب أولاً قبل تناول حقن فيتامين د التي تحتوي على مركب كوليكالسيفيرول في حالة المعاناة من أمراض القلب والكلى، أو تناول أي أدوية لعلاج المشكلات الصحية المختلفة.

ما هي فوائد ابر فيتامين د واضرارها ومتى ناخذها | الطبي
افضل حقنة فيتامين د

3-حقن فيتامين د التي تحتوي على مركب إرغوكالسيفيرول وهي من أنواع حقن فيتامين د2 التي يتم أخذها في العضل، وتستخدم لعلاج الكساح، وهو تليين العظام الناجم عن نقص فيتامين د، أو انخفاض مستويات الفوسفات في الدم.

ولابد من استشارة الطبيب أيضاً قبل تناول هذا النوع من الحقن لأنه قد يتفاعل إرغوكالسيفيرول مع بعض الأدوية مثل أدوية الصرع، أو مدرات البول.

4-إبر فيتامين د التي تحتوي على مركب كالسيتريول، وهو نوع آخر من أنواع إبر فيتامين د3 التي يتم أخذها في الوريد، وتستخدم لعلاج أو منع انخفاض مستويات الكالسيوم في المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى على المدى الطويل.

5-إبر فيتامين د التي تحتوي على مركب باريكالسيتول ، من أنواع إبر فيتامين د التي يتم حقنها في الوريد، ويعد مركب باريكالسيتول من نظائر فيتامين د، وتستخدم في علاج فرط نشاط الغدة  الدرقية للأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي في مراحله النهائية.

هل زيادة فيتامين د مضر ؟ 

أشار تقرير نشره موقع Cleveland Clinic الأمريكي إلى أن الجرعات الزائدة من فيتامين «د» تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، وهو ما يُعرف طبيًا بـ«فرط الكالسيوم»، الأمر الذي يسبب أعراضًا خطيرة تشمل الغثيان، والقيء، والعطش الشديد، واضطراب ضربات القلب، وقد يتطور في الحالات الحادة إلى تلف في الكُلى أو فشلها.

ويضيف الأطباء أن مكملات فيتامين «د» ليست آمنة دائمًا، إذ تختلف احتياجات الأفراد باختلاف الحالة الصحية والعمر وكمية التعرض لأشعة الشمس، موضحين أن معظم حالات التسمم تحدث بسبب الإفراط في تناول المكملات، وليس نتيجة الحصول على الفيتامين من الطعام أو أشعة الشمس.

فوائد فيتامين د3 ومعلومات أخرى هامة - ويب طب
علاج نقص فيتامين د

جرعة فيتامين د يومياً

وتنصح المؤسسة الوطنية للصحة بالولايات المتحدة (NIH) بعدم تجاوز جرعة 4000 وحدة دولية يوميًا للبالغين الأصحاء، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي، خاصة لمن يعانون أمراض الكلى أو لديهم تاريخ مع حصوات الكالسيوم.

ويؤكد الخبراء أن التوازن هو المفتاح؛ فبينما يؤدي نقص فيتامين «د» إلى هشاشة العظام وضعف المناعة، فإن زيادته قد تضر الكُلى والقلب وتسبب مضاعفات قاتلة، لذا، فإن التناول العشوائي للمكملات دون فحص أو استشارة طبية قد يحوّل الفائدة إلى خطر يهدد الحياة

حقن فيتامين د افضل حقنة فيتامين د انواع حقن فيتامين د اعراض نقص فيتامين د علاج نقص فيتامين د

