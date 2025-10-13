مصدر جمالك.. فوائد فيتامين د للنساء

يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التي تحتاجها المرأة بشكل خاص؛ لما له من فوائد عديدة لجسد المرأة، بداية من الشعر وحتى العضلات والعظام.

فوائد فيتامين د للنساء

يُعد فيتامين د ضروريًا للنساء لعدة أسباب، أهمها تعزيز صحة العظام، منع هشاشة العظام، دعم وظائف الجهاز المناعي، تنظيم المزاج والحالة النفسية.

كما يساعد في تنظيم الدورة الشهرية والخصوبة، وله فوائد في الحفاظ على صحة البشرة، ويُسهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة مثل السكري.

ما هي فوائد فيتامين د للنساء؟

١- دعم صحة العظام:

يساعد على امتصاص الكالسيوم، مما يقوي العظام ويحمي من هشاشة العظام وترققها، وهي مشكلة أكثر شيوعًا لدى النساء.

٢- تعزيز المناعة: يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الاستجابة المناعية للجسم، مما يساعد في محاربة مسببات الأمراض ويقلل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

٣- دعم الصحة النفسية: يساعد على تحسين المزاج من خلال زيادة إفراز السيروتونين، مما يقلل من التوتر والقلق والاكتئاب.

٤- دعم الصحة الإنجابية: ضروري لتنظيم الدورة الشهرية والإباضة، ويساهم في تقليل الالتهاب، مما يدعم الحمل الصحي.

٥- صحة البشرة: يسهم في تجديد الخلايا وإصلاحها، مما يساعد على تأخير شيخوخة الجلد، وله دور في علاج بعض المشكلات مثل حب الشباب والأكزيما، ويحافظ على نظارة البشرة.

6- الوقاية من الأمراض المزمنة: يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم من خلال تعزيز وظيفة الأنسولين، مما يسهم في الوقاية من مرض السكري، كما يُعتقد أنه قد يساعد في الوقاية من أنواع معينة من السرطان.

7- تعزيز صحة العضلات: يلعب دورًا في تقوية العضلات وزيادة قدرتها على التحمل، كما يمكن أن يساعد في تقليل آلام العضلات.

ماذا يحدث للجسم عند تناول فيتامين د ؟

١- تناول فيتامين د بجرعة 700 - 800 وحدة دولية كل يوم مع الكالسيوم أو بدونه يساعد في انخفاض خطر حدوث أي كسور في الفخذ أو أي كسر خارج الفقرات.



٢- زيادة مستويات فيتامين د يساعد على تحسين أداء العضلات.



٣- تناول مكملات فيتامين د يمكن أن يُساعد في خفض مستويات ضغط الدم، كما وجد أن التعرض لأشعة الشمس وهي المصدر الرئيسي لفيتامين د يُسهم في خفض مستويات ضغط الدم أيضًا.

فوائد فيتامين د

فوائد فيتامين د للعظام

يُعزز فيتامين د من امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، كما يحافظ على مستويات الكالسيوم والفسفور في الدم وهذا يعد واحد من الأمور الضرورية للعظام كي تحصل على المعادن اللازمة لها، فنقصه عند البالغين يؤدي إلى تلين العظام، وضعف كثافتها، وضعف العضلات، وعلى المدى الطويل قد يُسبب هشاشة العظام.

مصادر فيتامين د

للحصول على فوائد فيتامين د للنساء يمكن الحصول عليه من مصادر مختلفة وهي كالآتي:

- أشعة الشمس.

- الأسماك الدهنية كالسالمون -والماكريل والتونة.

- صفار البيض.

- الأجبان.

- كبدة اللحوم.

- الفطر.

- الحليب المدعم بفيتامين د.

- الحبوب المدعمة بفيتامين د.