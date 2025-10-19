قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير طبي: فيتامين «د» قد يتحول إلى سم قاتل لهذه الفئة

ريهام قدري

يعد فيتامين «د» أحد العناصر الأساسية لبناء العظام ودعم الجهاز المناعي، إلا أن الأطباء حذروا مؤخرًا من الإفراط في تناوله دون إشراف طبي.

وأكدوا أن الجرعات العالية قد تتحول إلى خطر حقيقي على الصحة، خصوصًا لدى مرضى الكلى ومن يعانون اضطرابات في توازن الكالسيوم.

وأشار تقرير نشره موقع Cleveland Clinic الأمريكي إلى أن الجرعات الزائدة من فيتامين «د» تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، وهو ما يُعرف طبيًا بـ«فرط الكالسيوم»، الأمر الذي يسبب أعراضًا خطيرة تشمل الغثيان، والقيء، والعطش الشديد، واضطراب ضربات القلب، وقد يتطور في الحالات الحادة إلى تلف في الكُلى أو فشلها.

ويضيف الأطباء أن مكملات فيتامين «د» ليست آمنة دائمًا، إذ تختلف احتياجات الأفراد باختلاف الحالة الصحية والعمر وكمية التعرض لأشعة الشمس، موضحين أن معظم حالات التسمم تحدث بسبب الإفراط في تناول المكملات، وليس نتيجة الحصول على الفيتامين من الطعام أو أشعة الشمس.

وتنصح المؤسسة الوطنية للصحة بالولايات المتحدة (NIH) بعدم تجاوز جرعة 4000 وحدة دولية يوميًا للبالغين الأصحاء، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي، خاصة لمن يعانون أمراض الكلى أو لديهم تاريخ مع حصوات الكالسيوم.

ويؤكد الخبراء أن التوازن هو المفتاح؛ فبينما يؤدي نقص فيتامين «د» إلى هشاشة العظام وضعف المناعة، فإن زيادته قد تضر الكُلى والقلب وتسبب مضاعفات قاتلة. لذا، فإن التناول العشوائي للمكملات دون فحص أو استشارة طبية قد يحوّل الفائدة إلى خطر يهدد الحياة

