الجيش الإسرائيلي: بدأنا ضربات على أهداف تابعة لحماس في جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء توجيه ضربات على أهداف تابعة لحركة حماس في جنوب غزة ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار اليوم.

كانت تقارير محلية من قطاع غزة أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومًا على مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، في ظل استمرار التوترات الأمنية والتصعيد الميداني.

وذكرت الصحفية الإسرائيلية عيناف حلبي أن القوات الإسرائيلية نفذت العملية في إطار تحركات عسكرية متجددة بالمنطقة، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن حول طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل سترد بقوة على هجوم حركة حماس ضد قواتها".

وأفاد مكتب نتنياهو بأنه أصدر تلك التوجيهات خلال اجتماع عقده مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ورئيسي جهازي الشاباك (شين بيت) والموساد، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

كان الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قد حلق، في وقت سابق اليوم في سماء مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حيث سمع دوي انفجارات في المنطقة، وهي المرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، بينما أفاد فلسطينيون بوقوع اشتباكات عنيفة في مدينة رفح.