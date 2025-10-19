الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية:

هدفنا من اتفاق غزة أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة

مصر ستكون من أوائل الدول المبادرة في عملية إعادة إعمار غزة

الحرب لم تعد فقط بالسلاح بل أصبحت حرب وعي وإرادة

أثمن صبر الشعب المصري وتحمله للضغوط الإقتصادية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وفي بداية الندوة التثقيفية، شاهد الرئيس السيسي اسكتش تمثيلي عن حرب أكتوبر وتدمير خط بارليف بعنوان “إرادة شعب صنعت مجدا”.

وشارك في الاسكتش الفنانة دينا فؤاد والفنان أحمد فؤاد سليم، بالإضافة إلى كوكبة من النجوم.

وحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية ال42، والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكري الـ52 لانتصارات نصر أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس السيسي: “يوم جميل أننا تلتقي بأبطال أعادوا العزة لمصر.. واسمحوا لي إني أحييكوا تاني وتالت”، ملتقطا صورة تذكارية معهم.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من أبطال القوات المسلحة الذين خاضوا حرب العزة والكرامة واسترداد الأرض في 6 أكتوبر 1973، وهم:

١- لواء أ. ح أحمد سمير(المشاه).

٢- لواء أ. ح هاني محمد رزق (المدرعات).

٣- عقيد فتحي حسن أحمد النحاس( المدرعات).

٤- عميد محمد محمود يوسف (المدفعية).

٥- لواء طبيب محمد حسني حمزة (الخدمات الطبية).

٦- لواء بحري محفوظ محمد طه (القوات البحرية).

٧- لواء طيار محمد رضا عبد الحميد ( القوات الجوية).

٨- لواء أحمد فهمي محمد زكي ( الدفاع الجوي).

٩- رقيب توفيق بكري محمود ( المدفعية).

١٠- رقيب مجند أحمد محمد أمين( المهندسين).

١١- عريف مجند ماهر إسماعيل حسن(المدرعات).

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أوعوا تنسوا ان اللي احنا فيه بكرم ربنا سبحانه وتعالي، ودا فضل ربنا علينا وكل الشكر والحمد ليك يارب على دعمك وسترك ونصرك وتوفيقك لينا، والفضل يعود لأصحابه وأصحابه هو ربنا”.

وأضاف خلال الندوة التثقيفية ال42، والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكري ال52 لإنتصارات نصر أكتوبر المجيدة: “نصر أكتوبر هي حكاية الأن تحكي، ولكن كل يوم كان يمر على مصر والمصريين في هذا الوقت كان صعب جدا كل ساعة”.

وتابع الرئيس السيسي: “بالحسابات التي تحسب في تلك الظروف كان فعلا الفرص للنجاح لم تكن كثيرة، ولكن تاني كان يد الله سبحانه وتعالي معنا فى ما حدث”.

وقال الرئيس السيسي إن الوضع الذي يحيط بمصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن دليل على أن يد الله تحيط بنا وتحمينا، فهو مالك الملك وأمره نافذ.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "محدش يقدر يقف ضد إرادة الله عز وجل وعلينا أن نشكر الله عز وجل دائما على حمايته لمصر برغم من كل الظروف التي تعرضت لها البلاد".

واسترسل: مصر اجتازت كل التحديات التي واجهتها السنوات الماضية بفضل الله وكرمه، متابعا: كل بيت في مصر به شهيد أو جريح والمصريين دفعوا ثمن واضح في حماية البلاد والقضاء على الإرهاب.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “كان كثير مننا مهموم جدا بالواقع الذى يحدث فى غزة، والناس اللي ُقتل وكنا نحاول بقدر الإمكان أننا نوقف دا".

ساعة الاقتتال تؤخر البلد شهور

وأشار: “اليوم الذي يحدث فيه اقتتال الساعة فيه تأخر البلد شهور وسنوات”.

وتابع: “والله إحنا بنعمل حساب الرأى العام أوي، ولكن التحدي كبير ولا بد أننا بفضل الله نجتهد ونبذل أقصي جهد بيكم يا مصريين بتحملكم ووالله أنا ما بجامل، ويجب عبور ظروفنا الصعبة ويجب اقتصادنا يتحسن بما يليق بيكم وبأبنائكم وأحفادكم”.

وقال الرئيس السيسي، إننا نخوض الحروب من أجل تغيير واقعنا الاقتصادي للأفضل، ونحن نضع في اعتبارنا الرأي العام خلال مسيرة التغيير والتنمية، موضحا أن الحرب لم تعد فقط حربا بالسلاح بل أصبحت حرب وعي وإرادة وتحمل.

وأضاف الرئيس السيسي: “الكلام اللي اتقال علينا أننا لم نقم بالدور اللازم بنا، وكنا بنقول إن هم متصورين أننا نحارب، فإن مصر صاحبة ال110 مليون دلوقتي، وهناك ضيوف لنا تقدر بـ10 مليون شخص ومقدرات ومستقبل شبابنا، نضيعه من أجل فكرة أو وجهة نظر موجودة”.

اتفاق غزة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كان لدينا محاولات جادةحتى يتم الوصول حل أو إيقاف الحرب التي كانت موجودة في غزة، مشيرا إلى أنه كان يهمنا أن يعم على المنطقة السلام والاستقرار.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، خلال الندوة التثقيفية الـ 42 للقوات المسلحة المصرية، أنه كنا نعمل على ادخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، مع العمل على اطلاق صفقة تبادل للأسرى، ينتهي الموقف بشكل أو أخر.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن إرادتنا استمرت بنفس العزم للتحرك على حل القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه كنا على تواصل مع كل دول العالم لتوقف الحرب في غزة، وبفضل الله تم إيقاف الحرب.

صبر الشعب المصري

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب إرادة شعبية واعية، مشيرا إلى أنه يثمن صبر الشعب المصري وتحمله للضغوط، وما تمر به مصر حاليا سوف يتغير بفضل الله.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، خلال الندوة التثقيفية الـ 42 للقوات المسلحة المصرية: "اللي بنعمله هو محاولة القضاء على التحديات اللي بقالها سنين طويلة، وكان لا بد للحكومة والشعب والأسر والمواطنين أن تتفهم ذلك ودي ببدنا كلنا.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ربنا هيعوض علينا ويفتح لنا أبواب الخير بعملنا والأمر بيد الله.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دعم الوقود يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، موضحًا أن الفارق بين سعر الوقود الحقيقي وسعره المدعوم لا يمكن النظر إليه بمعزل عن كونه دعمًا يتم عبر الاقتراض.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات الدورة الـ42 لنصر أكتوبر، إن «اللي يقولي الفرق بين سعر الوقود ودعمه رقم أقل من اللي أنا بقول عليه، هقوله صحيح، لكن لازم تعرف إن الدولة بتدعم الوقود دا بالسلف، فبقى الجنيه اللي بنحطه في الوقود مش جنيه، بقى جنيه زائد الفوائد والأقساط».

وشدد الرئيس على أهمية تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، مضيفًا: «أوعوا تتخلوا عن مسؤوليتكم في إنكم تحلوا المسألة، وتجوزوا الصعاب والتحدي، وتغيروا الواقع».

وأشار إلى أن تغيير الواقع الصعب لن يتحقق إلا بالعمل والجهد والأخذ بالأسباب، مؤكدًا: «لازم نغير اللي إحنا فيه دا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبالجهد والتحمل والإصرار على الإصلاح».

وأوضح الرئيس أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين رفع كفاءة الدعم وترشيد الإنفاق مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن «الإصلاح الاقتصادي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، والنجاح فيه يتطلب وعيًا وصبرًا وتكاتفًا من الجميع».

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مستعدة للمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن القاهرة كانت وما زالت تتحمل الجزء الأكبر من عبء المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني، حيث تمر نحو 70 إلى 80% من تلك المساعدات عبر الأراضي المصرية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات الدورة الـ42 للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، إن مصر ستظل دائمًا في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اليوم الأول لوقف الحرب والسعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن مصر ستكون من أوائل الدول المبادرة في عملية إعادة الإعمار فور توقف الحرب، مؤكدًا أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد واجب إنساني، بل مسؤولية عربية وأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد الرئيس على أن موقف مصر ثابت وواضح من القضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم مسار السلام العادل والشامل الذي يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن سعادته بما شهده اليوم من طاقة إيجابية وكلمات تعكس الحرص على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال تسعى منذ اليوم الأول إلى وقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء معاناة الأبرياء.

وقال الرئيس السيسي ، إن الهدف الأساسي لمصر هو أن يعيش الجميع في أمن وسلام واستقرار، مشددا على أن القاهرة تتحرك بكل قوة وثبات من أجل وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى من جميع الأطراف.

وأضاف الرئيس السيسي ، أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة، وأن الإرادة المصرية ستظل مستمرة ومتواصلة بالتنسيق مع كل دول العالم من أجل الوصول إلى حل شامل يضمن الأمن والسلام للشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي ، أن مصر ستواصل أداء دورها المسؤول تجاه القضية الفلسطينية انطلاقًا من ثوابتها الراسخة ومبادئها التي تقوم على دعم السلام العادل ورفض الحروب وسفك الدماء، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته: ياترى احنا كمصريين مستعدين للتبرع لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للدكتور خالد العناني، لفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو "بقوله احنا داعمين ليك لنجاحك في هذه المهمة وبنهنئ أسرته وأنفسنا على هذا المنصب".

وتابع السيسي: كذلك نقدم التهنئة لمصر على عضوية مجلس حقوق الإنسان، قائلا "فاضل منصب تاني نتمنى نفوز بيه وهو منظمة الايكاو".

وأكد السيسي اننا خلال السنتين دول قابلتنا ظروف صعبة كتير ومش بقول كده عشان أبرر أي حاجة، منوها أن الإنسان في حراك مستمر مع الواقع الذي يعيش فيه عشان يحسن ويطور ويتجاوز التحديات اللي بتقابله.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته: عشان أنا بحبكم بعمل اللي انا بعمله ده بس عمري ما فكرت في أصعب الأوقات أدخل بيكم في الحيط، كل حاجة بتدرس بدل المرة 100، والدولة عشان تقوم عايزة همة من حديد لا تلين أبدا والإصلاح لا ينتهي.

وتابع: طالما أنت مسئول عن ناس لازم تفضل تحلم وتجري وربنا هيحققلك أحلامك لأن كلها خير، وربنا أراد إنكم تشوفوا نموذج حي عشان مشفتهوش في حرب 1967 و1973.

ولذلك تقديري واحترامي وإعجابي بالرئيس السادات كبير أوي، الجيل اللي عاش التحدي وميلاد الأمل كان ظباط مصر بيقاتلوا عشان يرفعوا راية مصر، واللي إحنا بنعمله ده هيا صورة مختلفة للحرب في ظروف صعبة وتغيير واقع للأفضل وبناء مستقبل للأجيال.

وأخيرا، وبالله وبالله وبالله، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.