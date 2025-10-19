الرئيس السيسي: مصر ستكون من أوائل الدول المبادرة في عملية إعادة إعمار غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مستعدة للمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن القاهرة كانت وما زالت تتحمل الجزء الأكبر من عبء المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني، حيث تمر نحو 70 إلى 80% من تلك المساعدات عبر الأراضي المصرية.

حقوق الشعب الفلسطيني

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات الدورة الـ42 للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، إن مصر ستظل دائمًا في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اليوم الأول لوقف الحرب والسعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

عملية إعادة الإعمار

وأضاف أن مصر ستكون من أوائل الدول المبادرة في عملية إعادة الإعمار فور توقف الحرب، مؤكدًا أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد واجب إنساني، بل مسؤولية عربية وأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد الرئيس على أن موقف مصر ثابت وواضح من القضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم مسار السلام العادل والشامل الذي يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.