الرئيس السيسي: أثمن صبر الشعب المصري وتحمله للضغوط الإقتصادية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب إرادة شعبية واعية، مشيرا إلى أنه يثمن صبر الشعب المصري وتحمله للضغوط، وما تمر به مصر حاليا سوف يتغير بفضل الله.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، خلال الندوة التثقيفية الـ 42 للقوات المسلحة المصرية: "اللي بنعمله هو محاولة القضاء على التحديات اللي بقالها سنين طويلة، وكان لا بد للحكومة والشعب والأسر والمواطنين أن تتفهم ذلك ودي ببدنا كلنا.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ربنا هيعوض علينا ويفتح لنا أبواب الخير بعملنا والأمر بيد الله.