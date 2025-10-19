قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة

السيسي
السيسي
عادل نصار

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبطال حرب 6 أكتوبر، خلال الندوة التثقيفية الـ 42 للقوات المسلحة المصرية.

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من أبطال القوات المسلحة الذين خاضوا حرب العزة والكرامة واسترداد الأرض في 6 أكتوبر 1973، وهم:

١- لواء أ. ح أحمد سمير(المشاه).
٢- لواء أ. ح هاني محمد رزق (المدرعات).
٣- عقيد فتحي حسن أحمد النحاس( المدرعات).
٤- عميد محمد محمود يوسف (المدفعية).
٥- لواء طبيب محمد حسني حمزة (الخدمات الطبية).
٦- لواء بحري محفوظ محمد طه (القوات البحرية).
٧- لواء طيار محمد رضا عبد الحميد ( القوات الجوية).
٨- لواء أحمد فهمي محمد زكي ( الدفاع الجوي).
٩- رقيب توفيق بكري محمود ( المدفعية).
١٠- رقيب مجند أحمد محمد أمين( المهندسين).
١١- عريف مجند ماهر إسماعيل حسن(المدرعات).

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل التكريم :"نلتقي اليوم بأبطال أعادوا العزة لمصر، متشرفين بوجودكم، واسمحوا لي أن نحييكم تاني وتالت ورابع، مش هتفوتني الفرصة أبقى موجود وأتصور معاكم لأني ماكنتش موجود معاكم في الحرب".

وصعد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى منصة العرض، وصافح الأبطال من القوات المسلحة وتوسطهم ممسكًا بأياديهم لتحيتهم ثم أخذ صورة تذكارية معهم، ثم أدي لهم التحية العسكرية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاحتفالية استُهِلت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأ البرنامج بعرض فقرة فنية بعنوان "أصل الحكاية"، أعقبها عرض مسرحي بعنوان "وانتصرنا"، ثم فيلم وثائقي بعنوان "حرب أكتوبر"، ظهر بنهايته على المسرح عدد من أبطال حرب أكتوبر، حيث تم التقاط صورة تذكارية للرئيس معهم، ليستكمل البرنامج؛ بعرض فقرة بعنوان "الفن في بناء الوعي"، تلاها تم عرض الفيلم الوثائقي "حروب لا تنتهي"، ليتم بعد ذلك عرض فقرة فنية بمشاركة كورال وزارة الشباب والرياضة.

السيسي اكتوبر حرب اكتوبر

