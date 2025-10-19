مصر والبحرين تبحثان تعزيز تعاون البلدين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية

بحث وزير الصناعة والتجارية البحريني عبدالله بن عادل فخرو، مع سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة والتجارية البحريني اليوم /الأحد/ السفيرة المصرية لدى البحرين، حيث تم استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين..حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".



وأشاد فخرو، بالجهود التي تبذلها السفيرة المصرية في تعزيز العلاقات المشتركة، مثمنًا حرصها على تطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين .



وأكد حرص وزارة الصناعة والتجارة على دعم كل ما من شأنه ترسيخ وتطوير الشراكة الاقتصادية البحرينية المصرية، مشيرًا إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، والدور المحوري لهذه الزيارات في إطلاق مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة، بما يتماشى مع تطلعات قيادتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.