نظير عياد يبحث مع وزير الإسكان تخصيص وحدات كمقرات لدار الإفتاء في المدن الجديدة

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن تخصيص عدد من الوحدات والشقق؛ لاستخدامها كمقرات لدار الإفتاء المصرية في المدن الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الإسكان حرص الدولة على دعم رسالة دار الإفتاء المصرية ودورها الرائد في نشر الوعي الديني الرشيد ومواجهة الفكر المتطرف.

وأشار وزير الإسكان إلى أن توفير مقرات لدار الإفتاء المصرية في المدن الجديدة يأتي في إطار دعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز حضورها في مختلف المحافظات لخدمة المواطنين.

من جانبه، أعرب مفتي الجمهورية، عن خالص شكره وتقديره لوزير الإسكان على تعاونه الكريم، مؤكدًا أن إنشاء مقرات جديدة لدار الإفتاء في المدن الجديدة والحدودية يعزز من قدرتها على أداء رسالتها الدينية والوطنية، ويُيسّر على المواطنين الوصول إلى الفتوى الشرعية من مصادرها الموثوقة، بما يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش المجتمعي.