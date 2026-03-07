صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومستوطَنات الشمال

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن صفارات الإنذار دوت قبل قليل في تل أبيب وعدد من المناطق الإسرائيلية، في ظل إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إلى جانب تسلل طائرات مسيّرة عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن رصد صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت معظمها قبل وصولها إلى أهدافها، بينما جرى رصد صاروخ آخر في منطقة ما يُعرف بـ«غوش دان» أو تل أبيب الكبرى، وهي المرة الثانية خلال الساعتين الأخيرتين التي تدوي فيها صفارات الإنذار في المنطقة نفسها نتيجة رشقات صاروخية متتالية.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى تراجع نسبي في أعداد الصواريخ التي تطلقها إيران باتجاه إسرائيل، مرجعة ذلك إلى الضربات التي ينفذها جيش الاحتلال ضد منصات إطلاق الصواريخ والبنى التحتية العسكرية داخل إيران، حيث أعلن الجيش أنه استهدف أكثر من 400 هدف عسكري واستكمل ما وصفه بالموجة الخامسة عشرة من هجماته الجوية.

وأشارت أبو شمسية إلى أن القلق الأكبر لدى الإسرائيليين يتركز حاليًا في الجبهة الشمالية، حيث دوت صفارات الإنذار في مستوطَنات عدة قرب الحدود مع لبنان بعد رصد تسلل طائرات مسيّرة من الجنوب اللبناني، في وقت تتحدث فيه منصات إعلامية إسرائيلية عن اشتباكات عنيفة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل التوغل داخل عدد من القرى والبلدات في العمق اللبناني.