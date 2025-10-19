بعد عرض بوتين لوقف الحرب.. زيلينسكي: لن نقدم أي شيء إلى موسكو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، رداً على ما قيل حول عرض بوتين على ترامب وقف الحرب، مقابل تخلي أوكرانيا عن منطقة دونيتسك، إن بلاده لن تقدم شيئاً إلى الروس.

وأضاف أن كلمات بوتين لن توقف الحرب، داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية عليه.

وجاء ذلك وسط أنباء عن تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، عرضاً لنظيره الأميركي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن بلاده لن تقدم أي شيء إلى موسكو.

وأكد أن كييف "لم تسعَ قط إلى الحرب بل وافقت على وقف غير مشروط لإطلاق النار، وبحثت عن فرص للسلام، وقدمت للعالم مراراً وتكراراً سبلاً لوقف الهجمات الجوية والبرية والبحرية، لكن روسيا هي التي تعرقل هذه العملية باستمرار عبر المماطلة في المفاوضات وإطالة أمدها".