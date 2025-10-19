قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حازم إمام يعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك عبر "إنستجرام"
الرئيس السيسي: نطلع لاستضافة مؤتمر إعمار غزة.. والنرويج تؤكد تقديم الدعم
حزب مصر المستقبل: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تُجسد الصدق والشفافية والواقعية
طرح تذاكر مباريات السوبر المصري في الإمارات ..تفاصيل
لامَسَ جسد فتاة في التجمع.. أمن القاهرة يتحفظ على كوافير حريمي شهير
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
فريق زد يهزم بتروجيت بهدفين في الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول
ستر حقيقي للفتاة.. أمين الإفتاء يوضح مواصفات الحجاب الشرعي الصحيح
وزير الخارجية يشارك في جلسة رفيعة حول البحر الأحمر بمنتدى أسوان للسلام
بعد عرض بوتين لوقف الحرب.. زيلينسكي: لن نقدم أي شيء إلى موسكو

هاجر رزق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، رداً على ما قيل حول عرض بوتين على ترامب وقف الحرب، مقابل تخلي أوكرانيا عن منطقة دونيتسك، إن بلاده لن تقدم شيئاً إلى الروس.

وأضاف أن كلمات بوتين لن توقف الحرب، داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية عليه.

وجاء ذلك وسط أنباء عن تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، عرضاً لنظيره الأميركي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن بلاده لن تقدم أي شيء إلى موسكو.

وأكد أن كييف "لم تسعَ قط إلى الحرب بل وافقت على وقف غير مشروط لإطلاق النار، وبحثت عن فرص للسلام، وقدمت للعالم مراراً وتكراراً سبلاً لوقف الهجمات الجوية والبرية والبحرية، لكن روسيا هي التي تعرقل هذه العملية باستمرار عبر المماطلة في المفاوضات وإطالة أمدها".

الرئيس الأوكراني وقف الحرب دونيتسك بوتين

