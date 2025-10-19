قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما أفضل حقن فيتامين د ؟ .. تحذير هام من هذا النوع
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين.. أمين الإفتاء: البنت صاحبة القرار
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القناة 12 العبرية: إدارة ترامب لن تسمح بالانزلاق إلى الحرب في غزة مجددا

ترامب
ترامب

كشفت القناة 12 العبرية، أن  مسؤولون أمريكيون يصرّحون لوسائل إعلام مختلفة بأن إدارة ترامب لن تسمح للتطورات الأخيرة في غزة بالانزلاق إلى الحرب مجددا.

كانت تقارير محلية من قطاع غزة أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومًا على مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، في ظل استمرار التوترات الأمنية والتصعيد الميداني.

وذكرت الصحفية الإسرائيلية عيناف حلبي أن القوات الإسرائيلية نفذت العملية في إطار تحركات عسكرية متجددة بالمنطقة، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن حول طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل سترد بقوة على هجوم حركة حماس ضد قواتها".

وأفاد مكتب نتنياهو بأنه أصدر تلك التوجيهات خلال اجتماع عقده مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ورئيسي جهازي الشاباك (شين بيت) والموساد، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

كان الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قد حلق، في وقت سابق اليوم في سماء مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حيث سمع دوي انفجارات في المنطقة، وهي المرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، بينما أفاد فلسطينيون بوقوع اشتباكات عنيفة في مدينة رفح.

مسؤولون أمريكيون إدارة ترامب عودة الحرب قطاع غزة الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

ترشيحاتنا

النائب أيمن أبو العلا

وكيل حقوق النواب: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تحمل رسالة هامة

مخالفات البناء

بالقانون .. 3 حالات مستثناة من قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء

حزب المؤتمر

سياسية: استضافة مصر لمؤتمر إعمار غزة تأكيد جديد على ريادتها في دعم القضية الفلسطينية

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

فيديو

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد